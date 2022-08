“Disperati, siamo dovuti scappare”. Il dramma di Myrta Merlino, il terrore sotto i suoi occhi

Incendio a Pantelleria, vip disperati davanti alle fiamme. Il fuoco ha iniziato a diffondersi alle 19 e 30 di ieri, mercoledì 17 agosto, sostenuto anche dal forte vento di scirocco. Nel giro di poche ore interi ettari di vegetazione sono andati in fumo e tra i residenti è stata grande la paura di poter vedere perdere le case o restare intrappolati tra le due lingue di fuoco che lambivano la zona. Tra i turisti presenti anche numerosi vip che si sono dati alla fuga.

Tra loro anche la popolare conduttrice Myrta Merlino che si trovava sull’isola insieme al compagno Marco Tardelli. La giornalista ha rilasciato a Repubblica una testimonianza drammatica di quanto avvenuto: “Ci siamo sentiti disperati e impotenti davanti a quelle fiamme”. Poi il racconto di quelle ore in preda al panico che come loro molti altri turisti e residenti hanno vissuto tentando di mettersi in salvo.





Incendio a Pantelleria, il grido disperato di Myrta Merlino

“Abbiamo visto le fiamme mangiare la collina sotto i nostri occhi… – le parole di Myrta Merlino – Gadir è uno dei luoghi più belli e verdi dell’isola. E siamo scappati, abbiamo avuto appena il tempo di prendere il portafogli e gli smartphone. Ho fatto non so quante telefonate a Roma per segnalare quanto stava accadendo”. In seguito la conduttrice de L’aria che tira si è rifugiata sulla barca di Giorgio Armani. Su Instagram ha affermato che si tratta di incendio doloso e che “chi deturpa il nostro patrimonio deve pagarla carissima”.

Anche lo stilista si trovava sull’isola quando si è accorto del fumo nero che si levava in cielo intorno alle 19 e 55. Giorgio Armani era con alcuni amici e ha subito avvisato carabinieri e vigili del fuoco. Chi era con lui ha raccontato: “Ci siamo ritrovati il fuoco dentro casa. Stanno evacuando tutti, ma c’è così tanta ressa che la gente non riesce ad entrare a Gadir. Molti sono in difficoltà, soprattutto anziani”.

Tra i vip che hanno vissuto da vicino quanto successo anche l’attore Claudio Santamaria che ha affermato: “Noi stiamo bene, ma siamo in pensiero per i residenti, i turisti, per tutti coloro che stanno lasciando le proprie abitazioni, costretti alla fuga per le fiamme provocate da un (o più ) piromane. Questo è un crimine!”.

