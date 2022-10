In pensione a 58 anni: questa è la proposta di Giorgia Meloni. La nuova premier, ancora non in carica, ma a tutti gli effetti in pectore, sta muovendo i primi passi al governo. Come anticipato in campagna elettorale, l’idea della leader di FdI (ma in realtà, in parte, anche dello stesso Draghi), è quello di estendere Opzione Donna, anche al genere maschile. Ma cosa succede in pratica? Si tratta di una manovra che permette di ritirarsi in pensione anticipata a 58-59 anni con 35 di contributi (e ricalcolo dell’assegno tutto contributivo), proprio come già accade per Opzione Donna.

Giorgia Meloni vorrebbe prendere due piccioni con una fava: realizzare una promessa elettorale (la flessibilità in uscita), senza mandare troppo in tilt i conti. Come riporta Valentina Conte del Corriere della Sera, l’idea è quella di permettere a chiunque di anticipare l’uscita e trascorrere più anni in pensione, pagando però una penalità in linea col principio di equità verso le nuove generazioni (che sono già tutte nel contributivo).

Si partirebbe da gennaio 2023, avvero alla fine di Quota 102 (che scade a dicembre) e le regole sarebbero semplici. Si va in pensione con 67 anni di vecchiaia (e con 20 di contributi) oppure 42 anni e 10 mesi di contributi a prescindere dall’età (un anno in meno per le donne).

Essendo già attiva Opzione Donna – come pure Ape sociale, la misura assistenziale-ponte per i lavoratori o disoccupati più in difficoltà – che scade il 31 dicembre, l’idea del governo è quella di prorogarla, addirittura renderla strutturale ed estenderla a tutti. La Meloni a riguardo ha detto: “Vanno combattute le ingiustizie del sistema pensionistico”. E su Opzione Donna: “Un meccanismo simile potrebbe essere studiato per le pensioni degli uomini”.

La nuova premier poi punta a congelare l’età d’uscita di vecchiaia a 67 anni per sempre, senza farla variare con l’aspettativa di vita (dal 2027 tornerà a salire, secondo la Ragioneria). Stessa cosa per i 42 anni e 10 mesi, bloccati dalla Lega nel governo Conte I solo fino al 2026. Ma sarà d’accordo la Lega che invece vuole anzi scendere a Quota 41 anche a dispetto del costo esagerato della manovra?

