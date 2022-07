Identificate le vittime della Marmolada: 3 italiani, uno ceco e un uomo e una donna. Attualmente risultano dispersi sulla Marmolada 17 alpinisti, mentre sono otto i feriti, di cui due in gravi condizioni. Il distacco si è verificato nel tratto che porta da Pian dei Fiacconi a Punta Penia per la via normale alla vetta della Marmolada.

Il numero dei morti provocati dalla valanga sulla Marmolada potrebbe essere molto più alto rispetto alle 6 vittime accertate finora. All’Adnkronos il procuratore di Trento, Sandro Raimondi ha detto che le vittime potrebbero essere molte di più: “Temo che le vittime aumentino almeno del doppio se non del triplo visto il numero dei dispersi e il fatto che siano rimaste parcheggiate 16 auto”. Dalle automobili parcheggiate si sta cercando di risalire alle identità delle vittime e dei dispersi.





Identificate le vittime della Marmolada: 3 italiani e uno ceco

Identificate le vittime della Marmolada: tre cittadini italiani, ceco, un uomo e una donna. Una delle vittime è originaria della provincia di Vicenza, l’altra della provincia di Treviso e sono entrambi guide alpine riporta l’Ansa. Anche una terza persona identificata sarebbe veneta. Tra i dispersi ci sarebbe anche un uomo sui 50 anni di Alba di Canazei.

L’identità delle vittime non è ancora nota. ma fra i dispersi figura il nome di Filippo Bari, un 27enne di Mola (Vicenza). A quanto si apprende dal quotidiano La Stampa, Filippo era partito assieme a degli amici per fare una escursione e alle 13 ha inviato alla famiglia l’ultimo selfie prima di morire, scattato proprio con il ghiacciaio alle spalle. Dopo alcuni scambi di battute sul programma del giorno e la domanda dei genitori sull’orario di rientro, Filippo, fidanzato e padre di un bimbo piccolo, è scomparso e non ha più risposto.

Identificate le vittime della Marmolada, si cercano i dispersi. Come riporta il Giornale di Vicenza, il fratello di Filippo Bari ha raccontato le ultime notizie che ha avuto: Ci siamo sentiti 15 prima che accadesse il fatto – spiega il fratello Andrea -. Ci ha mandato una foto mentre era sopra il ghiacciaio, era proprio lì. Siamo in contatto con i carabinieri e con tutti gli ospedali ma non riusciamo ad avere sue notizie”.

