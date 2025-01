Tutti pazzi per Helena Prestes e Zeudi Di Palma. La fotomodella brasiliana e l’ex miss Italia formano la coppia che più di tutte fa sognare i fan del Grande Fratello. A sostenere il loro amore sui social ci sono persone da tutto il mondo. Ma il fenomeno Zelena non dilaga solo sul web. Helena e Zeudi sono anche le due concorrenti che stanno ricevendo il maggior numero di aerei di coppia. Hanno surclassato tutti, sia gli “Shailenzo” che i “Tommavi”. Non pervenuti, invece, aerei per la nuova ship tra Alfonso D’Apice e Chiara Cainelli.

I sostenitori di Helena e Zeudi sono estremamente attivi, tanto che il Grande Fratello ha preso la storica decisione del ripescaggio, grazie al quale Helena ha potuto riabbracciare la sua “Sssseudiii”. Nonostante alti e bassi, per “Zelena” non hanno mai smesso di volare striscioni con frasi romantiche tratte dai film, slogan di incoraggiamento, messaggi d’amore: il cielo sopra la casa più spiata d’Italia non è mai stato così affollato. E in base a quanto sta emergendo in queste ore, il meglio deve ancora venire. Vediamo di seguito cosa sta succedendo.

Leggi anche: “Perché esco con te”. Uomini e Donne, Martina De Ioannon sceglie Ciro e spiega tutto in lacrime





“Helena e Zeudi, preparatevi”. Grande Fratello, lo scoop pazzesco: è già tutto pronto

Infatti, il traffico aereo al Gf è destinato ad aumentare sensibilmente. Poco fa, Simona Tagli ha fatto una rivelazione interessante durante la sua partecipazione alla 361 Lounge: “Ho saputo una cosa molto particolare. Io oggi vi do una chicca, un vero scoop. Posso assicurarvi che sono già pronti undici aerei per Helena e Zeudi. Ho le mie fonti. Un uccellino mi ha fatto questa rivelazione in esclusiva e io ve l’ho riportata.”

11 aerei pronti: la GRANDE ARMATA. #zelena — Kafka (@Kafka030783) January 24, 2025

Alcune supporter hanno persino rivelato che due o tre raccolte fondi sono state interamente finanziate da fan brasiliane. Ma quanto costano tutti questi messaggi volanti? Secondo il settimanale Novella 2000, il totale speso dalle fan delle Zelena si aggira intorno ai 14.000 euro. “Consideriamo che il messaggio base, a prescindere da tutto, parte da circa 1.200 euro”, spiega la rivista. “Il costo aumenta in base ai caratteri e alla lunghezza del messaggio. Più caratteri e segni di punteggiatura vengono utilizzati, maggiore sarà il prezzo. Ad esempio, un cuore o un punto esclamativo possono fare la differenza”.

Sono stati spesi più di 20 mila euro in poche ore. 🥶🥶 — GF NEWS (@GF_news_) January 24, 2025

Le fan di Helena e Zeudi sono così determinate che non hanno tentennato neanche davanti all’avvicinamento avvenuto nelle notti scorse tra Zeudi e il pallavolista argentino Javier Martniez. Nonostante le coccole che i due si sono scambiati a letto, le fan non hanno mai dubitato dei sentimenti della miss verso la sua grande amica. Le Zelena possono spiccare il volo.