Terribile scenario sulla morte di Giulia Tramontano per mano del compagno Alessandro Impagnatiello. La giovane di 29 anni, ammazzata brutalmente a coltellate mentre si trovava al settimo mese di gravidanza, ha purtroppo subito l’aggressione fatale dopo aver scoperto il tradimento e la vita parallela del partner con un’altra donna, ovvero una collega di lui statunitense che lavorava nello stesso posto di lavoro del barman di 30 anni.

La comunità di Senago (Milano), ma anche l’Italia intera, è sotto choc per ciò che è successo alla donna. La morte di Giulia Tramontano, uccisa da Alessandro Impagnatiello come ha confessato lui stesso durante l’interrogatorio. Ma ora gli investigatori hanno scoperto qualcosa di ancora più agghiacciante, che è stato rivelato nel corso della conferenza stampa, fatta nella giornata del primo giugno dalla procura di Milano.

Leggi anche: “Ora parliamo”. Giulia Tramontano: la famiglia, distrutta, rompe il silenzio





Morte Giulia Tramontano, la scoperta choc sul compagno Alessandro Impagnatiello

A proposito della drammatica morte di Giulia Tramontano, Alessandro Impagnatiello ha fatto sapere alle forze dell’ordine di averla colpita con due o tre coltellate, prima di aver provato a darle fuoco nella speranza di non far ritrovare il corpo. Alla fine ha poi optato per nasconderlo in una intercapedine di un edificio per box. E ora i carabinieri, per bocca del comandante provinciale di Milano, Mannucci Benincasa, hanno detto: “Questo omicidio oggi lo qualifichiamo come premeditato per le chat, i messaggi e le ricerche su internet che ci dicono che l’assassino prima di incontrare la sua vittima aveva già in animo di ucciderla”.

La pm Menegazzo, come riportato dal sito MilanoToday, ha poi aggiunto che il compagno di Giulia aveva già previsto tutto nei minimi dettagli, infatti ha aspettato che la 29enne incinta tornasse nella loro abitazione per ammazzarla: “‘Sono state proprio le ricerche in rete che ci hanno consentito di capire che stava aspettando la vittima a casa e aveva già deciso come ucciderla e come disfarsi del cadavere. Il combinato disposto delle telecamere, delle stringhe di ricerca e degli arrivi ci ha consentito di avere orari precisi”.

La pm ha infine rivolto un appello a tutte le donne, che rischiano di avere la stessa sorte: “Quello che è veramente importante in questa vicenda è che deve insegnare a noi donne di non andare mai all’incontro della spiegazione, è molto pericoloso”.