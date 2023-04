Comincia a farsi un po’ di chiarezza sull’assurda vicenda della Madonna di Trevignano Romano, il meraviglioso borgo sulle sponde del lago di Bracciano, in provincia di Roma. La donna, all’anagrafe Maria Giuseppa Scarpulla, alias Gisella Cardia, sostiene di parlare con la Vergine da quando nel 2016 una madonnina che aveva preso a Medjugorje iniziò a lacrimare acqua e sangue. Ma figuriamoci se è finita qui, la donna infatti raccontava di avere le stigmate, e che era rimasta incinta dello Spirito Santo. Chiaramente la sedicente veggente compiva anche miracoli: dalla moltiplicazione di pizza e gnocchi, alle guarigioni.

Un vero e proprio business creato dalla donna, dicono le accuse dei pentiti, per estorcere più soldi possibili ai fedeli creduloni. Uno di questi ad esempio, ha raccontato di aver “donato” 123mila euro nel corso degli anni per la causa, soldi chiaramente spariti nelle tasche della Cardia e del marito. Tra l’altro neanche il passato della donna è limpido: sembra infatti che bel 2013 sia stata condannata per bancarotta fraudolenta.

Madonna di Trevignano, la terribile previsione della veggente

Ora però l’ennesimo colpo di scena: la veggente si è dissolta, sparita, non si trova più. Da quello che riporta Repubblica infatti, Gisella Cardia (o come dicevamo Maria Giuseppa Scarpulla), è completamente scomparsa. E ora che si avvicina il tanto atteso appuntamento con la Madonna, i fedeli e le forze dell’ordine sono in attesa di un segno… della donna. E mentre la diocesi di Civita Castellana istituisce una commissione per effettuare “un’indagine finalizzata ad approfondire”, si scoprono le terribili previsioni della santona di Trevignano.

Secondo la donna infatti, la guerra stava per arrivare a Roma: “Siate sempre pronti, perché questa battaglia sarà forte e tutto sboccherà in una grave guerra, ma ancora voi continuate a vivere come sempre e con indifferenza. Aprite i vostri cuori figli, i vostri cuori di pietra e fate entrare la luce di Dio”.

La veggente di #Trevignano è fuggita con i soldi dei fedeli.

Non solo, come se ci volesse ulteriore conferma, sembra che un investigatore privato abbia presentato lo scorso 6 aprile un esposto contro la veggente. L’uomo dice di aver scoperto, in seguito ad alcune analisi, che le lacrime che scorrono dal volto della Madonna di Trevignano non sarebbero altro che sangue di maiale. E no, non è una bestemmia.

