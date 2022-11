“È una strage”. Frana a Ischia, si contano i primi morti. Tanti i dispersi, si cerca anche in mare: i dettagli

Ischia, aggiornamenti in seguito al nubifragio. Maltempo sull’isola nella notte tra il 25 e il 26 novembre. Auto travolte dal fango, alberi sradicati ovunque e trascinati giù dalla frana che hanno poi raggiunto la zona del mare, nell’area del Piazzale dell’Ancora, nello scalo portuale. Dalle prime luci dell’alba, le squadre della Protezione civile, dei vigili del fuoco e dei carabinieri non hanno sosta. La situazione.

Frana ad Ischia, “otto i morti accertati” dichiara il ministro Matteo Salvini nel corso dell’inaugurazione della nuova metropolitana M4 di Milano, e ancora: “Ci sono i soccorritori che lavorano in condizioni difficili – ha concluso. Il Governo resta vicino alla popolazione colpita dalla frana. “La Difesa si stringe alle famiglie colpite dalla frana di Ischia, Casamicciola e alle comunità locali, ringraziamo i sindaci, tutte le forze dell’ordine e i vigili del fuoco per il grande lavoro che stanno facendo. Le Forze Armate sono pronte ad unirsi al lavoro”, scrive su Twitter il ministro della Difesa, Guido Crosetto. In zona di via Celario, a Casamicciola, sarebbero 30 le famiglie intrappolate nelle proprie case, privi di acqua e luce: “20-30 nuclei familiari isolati e una decina di immobili crollati”, sono le parole del sindaco di Lacco Ameno, Giacomo Pascale.

Leggi anche: Maltempo, frana nella località italiana: auto inghiottite, fango e detriti. Disperso un neonato





Frana a Ischia: “Otto morti accertati”, dichiara il ministro Matteo Salvini

Un totale di circa 100 persone che devono essere ancora raggiunte, posta l’impraticabilità di molte strade, come quella di via Santa Barbara, attualmente invasa dal fango, massi e detriti. Anche il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in contatto con il Ministro Musumeci, il Dipartimento della Protezione civile e la Regione Campania, esprime a nome del Governo la sua vicinanza ai cittadini e ai Sindaci dei comuni dell’isola d’Ischia.

Poi le parole del ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare Nello Musumeci che riferiscono le difficoltà riscontrate a Casamicciola: “La macchina dei soccorsi si è messa in moto e sta operando nelle condizioni permesse dalla difficile situazione meteo” e aggiunge: “Ci sono difficoltà ad operare su un edificio segnalato”. Persone che restano bloccate anche presso l’Hotel Terme Manzi di Casamicciola, rimasto privo di corrente elettrica.

“Sto provando a chiamare alcune persone che risulterebbero disperse ma purtroppo al momento non ho ricevuto risposta”, riferisce don Gino Ballirano, parroco della chiesa di Santa Maria Maddalena, a Casamicciola, interpellato dall’ANSA: “Sto cercando di andare sul posto ma la strada sotto casa mia è bloccata da un muro di auto ed alberi”. Come riferito dal sito ANSA le zone maggiormente colpite dall’alluvione risultano quelle di piazza Bagni, piazza Maio, Rarone e via Celario.