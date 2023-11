Filippo Turetta è stato trasferito al carcere di Verona dopo essere atterrato a Venezia il 25 novembre 2023. Il giovane, accusato dell’omicidio di Giulia Cecchettin, è giunto a bordo di un Falcon 900Ex da Francoforte, accompagnato dalla polizia tedesca che lo ha consegnato ammanettato. Nonostante la procedura standard per gli accusati di omicidio in Germania, Turetta è stato descritto come calmo e collaborativo durante l’interazione con gli agenti tedeschi. Poi la decisione di portarlo in infermeria.





Dopo essere stato consegnato alle autorità italiane, è stato condotto al carcere di Montorio, dove ha trascorso la prima notte. Attualmente, si trova nell’infermeria del carcere, dove la visita psichiatrica ha evidenziato il rischio di autolesionismo. A causa di questa sua condizione, è previsto che rimarrà ricoverato in infermeria sotto sorveglianza continua per alcuni giorni prima di essere spostato in una cella singola nella sezione protetta del penitenziario.

Durante la sua permanenza nel carcere, Filippo Turetta ha avuto il primo incontro con il suo nuovo avvocato, Giovanni Caruso, che ha dichiarato di averlo trovato in condizioni accettabili ma notevolmente provato. Caruso ha confermato che, al momento, non sono stati affrontati dettagliatamente i profili della difesa materiale, e il giovane non ha rivelato molti dettagli sulla vicenda. Turetta ha manifestato il desiderio di incontrare i suoi genitori, ma al momento non è chiaro quando questo sarà possibile.