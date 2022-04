Tragedia a Fara Gera d’Adda, in provincia di Bergamo, dove nella serata di martedì 19 aprile una donna è morta in un incidente stradale. La vittima si chiamava Romina Vento, aveva 44 anni, ed era mamma di due figli di 10 e 15 anni.

La donna, che viveva a Fara Gera d’Adda insieme alla famiglia, viaggiava in auto insieme marito, Carlo Fumagalli. Secondo quanto riportano i quotidiani locali un’auto, una Renault Megane bianca, è uscita di strada intorno alle 21.30 in via Resighetti, nei pressi del centro sportivo comunale, e poi si è ribaltata e finita nel fiume Adda.





Fara Gera D’Adda, auto finisce nel fiume: donna morta, salvo il marito

Il corpo della 44enne è stato recuperato dai sommozzatori di Treviglio nelle acque dell’Adda, a circa trecento metri dall’auto, finita nel fiume, a bordo della quale c’era anche il marito Carlo Fumagalli, che fortunatamente è riuscito a mettersi in salvo.

L’uomo ha infatti raggiunto a nuoto la riva e nella notte è stato sentito dai carabinieri di Treviglio per chiarire la dinamica dell’incidente. La coppia ha due bambini, di 10 e 15 anni, che al momento dell’incidente stradale si trovavano a casa. A dare l’allarme sono state alcune persone persone che hanno sentito delle grida provenire dal fiume, vicino all’imbocco di un canale artificiale.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i sommozzatori del nucleo dei Vigili del fuoco di Treviglio insieme a quelli di Milano, oltre a due ambulanze, l’automedica e ai carabinieri. Sulla salma della donna è stata disposta l’autopsia per determinare le esatte cause della morte e fare luce su un incidente.

