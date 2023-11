La sorella, il fratello e il padre di Giulia Cecchettin, la ragazza scomparsa insieme all’ex fidanzato a Vigonovo, in provincia di Venezia, sono stati convocati alcuni minuti fa nella caserma dei carabinieri. La notizia è stata data in diretta da Eleonora Daniele durante la diretta della trasmissione Rai Storie Italiane.

In collegamento dalla casa di famiglia della giovane, questa mattina alcuni parenti hanno parlato della scomparsa della ragazza. Il programma di Rai Uno ha avuto in collegamento la zia di Giulia, che ha raccontato: “Non abbiamo mai pensato che Giulia si fosse allontanata volontariamente con Filippo ma abbiamo sperato che ad un certo punto si siano allontanati assieme e che lei lo stia assecondando in questa decisione di Filippo di allontanarsi. Il punto fermo è la laurea di Giulia”.

Scomparsa Giulia Cecchettin, la famiglia convocata d’urgenza dai carabinieri

“Loro si erano trovati sabato insieme perché dovevano recarsi in un centro commerciale per acquistare dei vestiti in vista della laurea di giovedì. Sarebbero dovuti rientrare dopo cena ma non sappiamo per quale motivo Giulia non ha poi fatto ritorno”, ha detto ancora la zia di Giulia Cecchettin.

Durante la puntata di Storie Italiane andata in onda mercoledì 15 novembre, Eleonora Daniele ha mandato in onda anche il servizio in cui un’amica di Filippo commenta la sua scomparsa e quella dell’ex fidanzata Giulia. “Senza di lei non riusciva a passare le giornate perchè erano abituati a stare sempre assieme. L’ultimo giorno che l’ho visto l’ho visto giù di morale, era mercoledì se non sbaglio, si sentiva molto solo e un po’ spaesato”, ha detto la ragazza.

Intorno alle 11:30, durante la diretta del programma in onda su Rai Uno, Eleonora Daniele ha dato la notizia sulla convocazione della famiglia di Giulia nella caserma che dista pochi metri dalla casa della famiglia Cecchettin. La notizia è stata confermata anche dall’inviato sul posto, ma al momento non si conosce il motivo della convocazione. “Pare ci sia qualcosa, i vigili del fuoco starebbero controllando una zona. Non sappiamo il motivo ma ci informano che i vigili del fuoco stanno effettuando dei controlli in una zona molto specifica. Una zona industriale non lontana da Fossò. Questa è una notizia che verificheremo”, ha detto l’inviato in collegamento con Eleonora Daniele.