Donna di 45 anni scomparsa a Marsiglia, l’ex è partito per il Marocco con i figli. Si chiama Erika Bravi la donna di cui si sono recentemente perse le tracce nella cittadina francese. A lanciare l’allarme sono stati i suoi genitori, Rita e Zelio. Erika ha avuto due figli dall’ex marito e vivevano insieme a Marsiglia. Si era trasferita lì per volere del marito. Un anno fa, però, i due si erano lasciati e avevano divorziato. Una decisione presa dalla donna perché l’uomo, di nazionalità marocchina, l’aveva picchiata.

Erika aveva quindi deciso di trasferirsi in un altro appartamento e aveva anche cambiato lavoro. Sarebbe dovuta tornare a Forlì, la sua città d’origine, in questo periodo, ma di lei non si hanno notizie dal 25 luglio. “L’ultima volta che l’abbiamo sentita – hanno raccontato i genitori – era stanca, come al solito, ci raccontava dei suoi sacrifici continui e noi le abbiamo detto che l’avremmo aiutata”. Poi il silenzio.

L’ex marito e i figli in Marocco: il viaggio era stato programmato

Pochi giorni dopo l’ultimo contatto tra i genitori ed Erika l’uomo è partito per il Marocco con i due figli. Il viaggio era già stato programmato. Come riportato da La Stampa e secondo quanto raccontato da Rita e Zelio l’ultima volta che si sono sentiti con la figlia, il 25 luglio scorso, si è trattato di una “telefonata abbastanza breve, di pochi minuti, non una videochiamata come facevano di solito. Erano le 14.30″.

Alle 15:30 Erika avrebbe dovuto incontrarsi col figlio più grande, di 18 anni. Avrebbero dovuto vedere insieme un nuovo appartamento “dato che il proprietario dell’attuale casa aveva presentato lo sfratto”. La donna, tuttavia, non si è mai presentata nel luogo dell’appuntamento, una fermata della metro dove il ragazzo l’ha attesa inutilmente. Da allora più niente. I genitori hanno provato a contattare Erika telefonicamente sia con chiamate che con messaggi ma lei non ha mai risposto.

Ad avvertire il padre e i nonni è stato proprio il 18enne. A quanto pare Erika aveva rivelato ai genitori di voler tornare a vivere a Forly coi figli. Oggi la mamma dice: “Voglio solo riabbracciarla. Il viaggio in Marocco coi figli era programmato, ma non era il caso di rinviarlo? Erika non avrebbe mai, volontariamente, lasciato i suoi figli”. Del caso si sta occupando la polizia francese, ma la scomparsa è stata denunciata anche a Forlì. Si è messo in moto anche l’organizzazione di volontariato Comitato scientifico ricerca scomparsi, che si è messa in contatto col consolato italiano a Marsiglia e con un investigatore privato.

Questa la descrizione della donna: “Alta circa 1 metro e 70, pesa 62 kg, ha capelli neri e lughi, occhi marroni. In caso di segnalazioni o di avvistamento si può chiamare il numero di emergenza 112 o il numero del Comitato Scientifico Ricerca Scomparsi 388 1894493“.

