Grave lutto per Elisabetta Canalis, è stata lei stessa a dare il triste annuncio con un post via social ai quasi 4 milioni di follower che la seguono. La show girl italiana che da anni vive negli Stati Uniti ha perso una persona a lei molto cara. Si tratta di un altro personaggio molto famoso che con Canalis aveva avuto una lunga collaborazione. Una parte del successo di Canalis si deve anche al legame con questa persona che non c’è più.

Il lutto di Elisabetta Canalis ha scosso profondamente anche i suoi fan. Sotto il messaggio postato dalla show girl ci sono decine di commenti di persone che ricordano i tempi in cui la loro beniamina collaborava con questo personaggio a lei tanto caro. Un binomio inscindibile. Sono passati tanti anni da allora, ma nessuno ha dimenticato. Tanti messaggi di condoglianze e sostegno per Elisabetta Canalis, sotto il suo ricordo.

Grave lutto per Elisabetta Canalis, il triste annuncio della ex velina

“Ciao Robi, se c’è una persona a cui devo dire grazie sei tu e la tua famiglia. Il fatto di non poter essere in Italia per darti l’ultimo saluto mi spezza il cuore, quanti ricordi insieme… avrai sempre un posto speciale nel mio cuore. Riposa in pace”. Questo il messaggio di Elisabetta Canalis per l’amico Roberto Cavalli. Lo stilista è morto il 12 aprile 2024 all’età di 83 anni dopo una lunga malattia.

Il post di Canalis è arrivato dopo la notizia diffusa ieri dalla casa di moda: “Una vita vissuta con Amore. E’ con grande tristezza che oggi diciamo l’ultimo saluto al nostro fondatore Roberto Cavalli. Dalle umili origini a Firenze, Roberto è riuscito a diventare un nome rispettato e amato da tutti a livello mondiale. Con un talento naturale e grande creatività, Roberto credeva che tutti possiamo scoprire e alimentare l’artista che è dentro di noi. L’eredità di Roberto Cavalli continuerà a vivere attraverso la sua creatività, il suo amore per la natura e la sua famiglia che adorava”.

L’ex velina aveva indossato gli abiti del famoso stilista in numerose occasioni. Quindi lei ha voluto rendere un ultimo saluto e un omaggio all’imprenditore della moda postando due immagini che la ritraggono insieme a lui in alcuni eventi ufficiali degli anni passati, mentre indossava i capi firmati da Cavalli.

“Le persone si portano sul cuore, avrai molti altri modi per dimostrargli il tuo affetto”, scrive un utente del web alla show girl. Un altro commenta: “Brava Elisabetta questo post con un commento bellissimo ti fa onore”. E c’è ancora chi ricorda l’indimenticabile binomio: “I tuoi abiti Cavalli a Sanremo ❤”.