La notizia sulla famosa ha lasciato tutti sgomenti. La ragazza è rimasta ferita in modo grave ed è stata ricoverata nel reparto di terapia intensiva. Il marito ha fornito una versione dei fatti contraddittoria, infatti ha dato due verità differenti e i dubbi su di lui sono aumentati. Infatti, Jonathan Maldonato è stato poi arrestato perché si riteneva fosse possibile la sua fuga.

Ora si è saputo qualcosa in più sulle condizioni di salute della famosa, ferita e attualmente ricoverata nell’ospedale di Novara, ma ora fuori dal coma. I soccorsi, intervenuti nella sua casa, l’avevano trovata con una lacerazione dell’arteria mammaria, a causa di una brutta ferita che aveva interessato il torace. Sono anche arrivate le parole dell’avvocato del marito, il quale si proclama innocente.

Influencer Soukaina El Basri ferita, come sta ora

La bellissima modella e influencer Soukaina El Basri, che ha origini marocchine ma è di Biella, è stata ferita gravemente e si teme che possa essere stato il coniuge. Maldonato aveva subito una denuncia l’anno scorso con l’accusa di maltrattamenti, ma si è detto estraneo al ferimento della 30enne: “Posso solo dire che il mio assistito si dichiara non colpevole”, ha riferito la legale dell’uomo, Giovanna Barbotto.

Finalmente Siu è uscita dal coma, anche se i medici hanno ritenuto opportuno che restasse in rianimazione, nonostante non sia più in pericolo di vita. Maldonato, che ha 37 anni e lavora in una filiale di Gattinara, in provincia di Vercelli, che produce caffè, è accusato di tentato omicidio. L’influencer è stata trasportata al pronto soccorso con questa ferita al petto il 16 maggio, con l’uomo che aveva inizialmente parlato di un incidente domestico, dopo aver sbattuto contro lo spigolo di un mobile. Ma i medici, come riportato dal sito Leggo, non erano rimasti convinti da quella versione anche perché la ferita sarebbe stata provocata da un oggetto come il cacciavite o il punteruolo.

Successivamente Jonathan Maldonato aveva parlato di un atto autolesionistico della moglie. In difesa dell’uomo la sorella Sonia: “La verità verrà fuori, è questione di tempo”. Ma intanto la rete si è scagliata contro di lui, accusandolo di aver usato violenza.