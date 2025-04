“È morto papa Francesco”. L’annuncio gela il mondo

Papa Francesco è morto a 88 anni. Purtroppo il Santo Padre non è riuscito a superare la fase più difficile e si è purtroppo spento per sempre. Bergoglio era stato ricoverato dallo scorso 14 febbraio all’ospedale Gemelli di Roma per difficoltà di natura respiratoria. In un primo momento si parlava solamente di bronchite.

Successivamente le condizioni di Papa Francesco si erano aggravate, visto che il Vaticano aveva annunciato la presenza di una polmonite bilaterale. In seguito, sabato 22 febbraio c’era stato un ulteriore peggioramento, dato che si parlava di prognosi riservata.





Papa Francesco è purtroppo morto: aveva 88 anni

Dunque, le condizioni di Papa Francesco aveva gettato nello sconforto i fedeli di tutto il mondo e purtroppo lciò che si temeva si è concretizzato, con il suo decesso. Il pontificato di Bergoglio durava dal 19 marzo del 2013, mentre la sua elezione era avvenuta il 13 marzo dello stesso anno.

“Alle 7.35 di oggi, 21 aprile 2025, papa Francesco è tornato alla casa del Padre”. L’annuncio ufficiale arrivato dal cardinale Farrell ha scosso i fedeli e il mondo.

“Carissimi fratelli e sorelle, con profondo dolore devo annunciare la morte di nostro Santo Padre Francesco. Alle ore 7:35 di questa mattina il Vescovo di Roma, Francesco, è tornato alla casa del Padre. La sua vita tutta intera è stata dedicata al servizio del Signore e della Sua chiesa”.

“Ci ha insegnato a vivere i valori del Vangelo con fedeltà, coraggio ed amore universale, in modo particolare a favore dei più poveri e emarginati. Con immensa gratitudine per il suo esempio di vero discepolo del Signore Gesù, raccomandiamo l’anima di Papa Francesco all’infinito amore misericordioso di Dio Uno e Trino”.