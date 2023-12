“Dalle cinque del pomeriggio si è allontanata. Sta attraversando un momento di fragilità e quindi sono molto preoccupati”. Con queste parole nel corso dell’ultima puntata di Chi l’ha visto? la conduttrice Federica Sciarelli aveva lanciato l’appello. Da subito erano arrivate decine di chiamate alla redazione. Segnalazioni di chi aveva visto Laura La Divina in diversi punti di Napoli. Per lei, del resto, famosa tiktoker napoletana con migliaia di follower non era facile passare inosservata nella città partenopea.

Laura La Divina è per in napoletani quasi un’icona. È una donna transgender che è divenuta nota sui social in quanto legata a Rita De Crescenzo, altro personaggio la cui popolarità è esplosa grazie al social amato dai giovanissimi. De Crescenzo, che vive vicino a Napoli e fa dell’essere una verace donna partenopea il suo principale biglietto da visita, è divenuta celebre per i suoi video eccentrici.





Laura La Divina è stata ritrova: era scomparsa da 2 giorni

Nella tarda serata di ieri à stata proprio Rita De Crescenzo ad annunciare che Laura era tornata a casa: “Ragazzi è tornata e come vedete non sta bene, nemmeno io sono stata bene. L’ambulanza è appena andata via perché mi sono sentita male. Lei è mortificata, vi ringrazia per esservi preoccupati per lei”. Poi a parlare ci ha pensato anche la diretta interessata.

“Ho avuto una crisi all’improvviso. Grazie a tutti, ma non sono stata bene. Non lo farò più, però non giudicatemi vi prego”, ha detto. Subito dopo la scomparsa c’era chi aveva ipotizzato si trattasse di una messa in scena. Versione smentita da Rita De Crescenzo: “Non avremmo mai preso in giro i Carabinieri, i giornalisti e le trasmissioni. C’è anche una denuncia per scomparsa”.

E ancora: “L’ho fatta mangiare e adesso io e lei parleremo bene di quello che è successo. Se ha un problema deve parlarne con me da qui in avanti. Poi domani daremo anche altre spiegazioni”. Oggi Laura la Divina potrebbe quindi dare ulteriori notizie ai suoi tanti fan.