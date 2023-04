Arrivano novità importanti su Gisella Cardia, la santona diventata celebre per la presunta apparizione della Madonna a Trevignano. Su di lei è stato detto di tutto e ci sono infatti delle indagini aperte anche dalla magistratura, al fine di fare chiarezza su quanto sta succedendo nella città che si affaccia sul meraviglioso Lago di Bracciano. Si erano perse le sue tracce nel periodo di Pasqua, quindi il mistero si era infittito non poco. Adesso è arrivata una nuova scoperta sulla donna.

Per chi non ricordasse benissimo la storia di Gisella Cardia legata all’apparizione della Madonna a Trevignano, l’ex imprenditrice aveva confessato di essere stata in grado di moltiplicare sia la pizza che gli gnocchi generando grande interesse. Quando si è sparsa la notizia che lei e il marito Gianni Cardia fossero scomparsi, lui aveva poi rilasciato un’intervista a Repubblica smentendo tutto: “Ce ne siamo andati per tutelarci. Non siamo scappati, contro di noi c’erano attacchi demoniaci”.

Gisella Cardia, cosa si è scoperto sulla santona della Madonna di Trevignano

Ma ora abbiamo appreso, tramite Barbara D’Urso e la trasmissione Pomeriggio Cinque, che Gisella Cardia è tornata nella sua abitazione. E l’inviata ha spiegato cosa ha fatto la santona della Madonna di Trevignano: “Sabato scorso è tornata, lei non esce mai di casa, invece il marito esce. Si è tornato a vedere un po’ di movimento da queste parti, i fedeli le portano la spesa a casa“. Intanto, ci sono delle indagini in corso che sperano di fare chiarezza al più presto sull’incredibile vicenda.

Al momento ad indagare su Gisella Cardia è la procura di Civitavecchia. Il reato ipotizzato è abuso di credulità popolare, invece la diocesi di Civita Castellana sta continuando a portare avanti le sue indagini affinché possa esserci un giudizio definitivo sui casi delle presunte apparizioni. Sotto la lente di ingrandimento anche le donazioni effettuate alla onlus della coppia. Addirittura, un uomo ha confessato di aver donato in totale 123mila euro, quindi bisognerà comprendere se ci siano stati altri reati.

Gisella Cardia afferma che da sette anni riceve in visione la Vergine Maria, infatti una Madonna presa a Medjugorje avrebbe iniziato a sanguinare e da lì in poi è apparsa dandole informazioni. Ora però non si sta facendo più vedere in giro.