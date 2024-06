Dramma in spiaggia, una donna è morta sull’arenile mentre stava per entrare in acqua. Ancora da capire le cause ma sembra che alla base ci sia un infarto. Solo poche settimane fa un’altra tragedia si era consumata sulle spiagge italiane, vittima una 42enne. “Si è accasciato sulla spiaggia di Petacciato dopo aver fatto una corsetta e non si è più ripreso. Il cuore già debole di Matteo Livio Lorenzet, 42 anni di Lanciano, non ha retto”, scrive in un articolo per ilcentro.it Stefania Sorge.

Che poi continua: “Il giovane è deceduto poco dopo, stroncato da un infarto, sotto gli occhi di due persone che stavano percorrendo lo stesso tratto di spiaggia libera, che lambisce la pineta di Marina di Petacciato. La tragedia è avvenuta intorno alle 15.30 di venerdì”. Era il 26 maggio.





Siracusa, donna muore in spiaggia: fatale un malore

Vittima, stavolta, una donna di 70 anni, deceduta nel mare dell’Arenella, nella zona sud di Siracusa. Sono stati alcuni bagnanti ad accorgersi di quanto stesse accadendo alla vittima, non ancora identificata, e così sono stati loro stessi a prestarle le prime cure, salvo poi chiedere l’intervento dei soccorsi. I soccorsi sono arrivati immediatamente.

Da Catania è stato fatto alzare anche l’elisoccorso ma il suo cuore non ce l’ha fatta ed è deceduta. Gli agenti delle Volanti di Siracusa, al comando della dirigente, Giulia Guarino, si sono recati all’Arenella per ricostruire la vicenda e sono in corso degli accertamenti anche se è chiaro che si sia trattata di una morte naturale.

Con l’arrivo della bella stagione arrivano anche le brutte notizie: quasi ogni giorno sulle pagine dei quotidiani si racconta di qualche annegamento avvenuto nei luoghi di balneazione, lungo le nostre coste, nei fiumi o nelle piscine.