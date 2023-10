Denise Pipitone, parla il papà Piero Pulizzi: dopo tanto silenzio l’uomo rompe il silenzio in un giorno particolare. Denise di cui dal primo settembre del 2004 si sono perse le tracce. Denise che da quel giorno la madre Piera Maggio e il padre Piero Pulizzi non hanno mai smesso di cercare. La bimba, che all’epoca die fatti aveva 4 anni, ere sparita nel nulla a Mazara del Vallo e tutte le piste percorse non hanno portato a effettivi riscontri.

Per Mamma Piera Maggio Denise è ancora viva da qualche parte. “Denise c’è, fino a prova contraria”, aveva sentenziato tempo fa Piera dopo le delusioni di alcuni avvistamenti poi rivelatisi infondati. Utili, solo, ad aumentare il senso di dolore della famiglia. Famiglia che oggi torna a parlare.





Denise Pipitone, oggi 26 ottobre compie 23 anni

In un giorno speciale, quello del 23esimo compleanno di Denise. Scrive Pietro Pulizzi: “Tesoro, in questi lunghi anni, non c’è stato un giorno in cui il mio pensiero e la mia vita non siano state dedicate a te. Il compleanno del proprio figlio dovrebbe essere un’occasione in cui la famiglia si riunisce gioendo di quella ricorrenza ma per me, soprattutto ogni 26 di ottobre non è stato cosi”.

“Gli anni passano e anche in fretta, a volte mi sento solo, svuotato dal mio essere. Vorrei che la mia vita non fosse andata così. Tutto quello che avevo progettato e desiderato è stato calpestato dalla crudeltà umana. Ormai il bastone del mio quotidiano vivere è la sofferenza che riesco a mascherare bene dietro ogni mio sorriso. Se non fosse stato per Piera, la tua mamma… forse avrei già mollato”.

“Gettato la spugna e mi sarei lasciato trascinare dal tempo vuoto, chissà. Mi fa male pensare d’invecchiare senza averti accanto e non poter gioire nel vederti crescere negli anni. È struggente per noi rimanere sospesi, nell’attesa di sapere dove sei, la verità. Pur di riportarti a casa, per te, avrei dato anche la mia vita se fosse stato necessario”. Parole che sono accompagnate anche da quelle di Piera Maggio che, insieme a Pietro, scrive: “Denise, ovunque tu sia, auguri per il tuo 23esimo compleanno. Ci manchi”.