È successo tutto in pochissimi secondi, il boato e poi le urla di chi ha assistito al crollo. La tragedia questa mattina in via Bisaccia, in zona Monte Migliore-Selvotta, nei pressi della solfatara di Pomezia. Non appena lanciato l’allarme, poco dopo mezzogiorno, sul posto sono arrivati due squadre dei vigili del fuoco: la prima dal distaccamento di Pomezia, l’altra dall’Eur. Insieme a loro gli operatori del pronto soccorso sanitari del 118.

Drammatico lo spettacolo che i soccorritori si sono trovati davanti: il balcone della palazzina era collassato. A cedere è stata una parte della struttura del balcone del piano di sopra, il cielino, mentre erano in corso i lavori di ristrutturazione dello stabile. Il crollo è stato fatale per una 70enne, è morta schiacciata, probabilmente sul colpo ed i medici non hanno potuto far altro che costatare il decesso.





Roma, crolla balcone: morta schiacciata una donna di 70 anni

Sul caso indagano gli agenti del commissariato di Roma Spinaceto, entrati subito all’opera per ricostruire le esatte dinamiche del crollo e indagarne le cause. Scrive il Corriere della Sera come: “Non si esclude che il crollo possa essere collegato a lavori di ristrutturazione in corso da qualche tempo nell’abitazione al piano superiore rispetto a quello della vittima”.

“Anche per questo motivo alcuni appartamenti del palazzo sono stati dichiarati inagibili. Mentre è stato sequestrato quello della pensionata e quello superiore. Interrogati i responsabili del cantiere edile per verificare se il cedimento della lastra di cemento armato possa essere collegato ad errori nella progettazione e nell’esecuzione dei lavori”.

Nei prossimi giorni si avrà un quadro più chiaro della situazione. Non è chiaro se la procura abbia disposto o meno l’autopsia sul corpo della 70enne. Con molta probabilità i responsabili del cantiere saranno ascoltati di nuovo nelle prossime ore.