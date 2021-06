La fase della pandemia da coronavirus è giunta in un momento molto più tranquillo, infatti i casi di contagio sono diminuiti sensibilmente in Italia, così come il numero dei decessi. Fondamentale è la campagna di vaccinazione, ma anche le restrizioni imposte dal governo per contenere il diffondersi della malattia. Ora però si sta andando sempre più vicino ad una decisione importantissima, ovvero l’eliminazione dell’obbligo dell’uso delle mascherine all’aperto. L’esecutivo Draghi sarebbe vicino ad annunciare tutto.

A questa domanda in tanti chiedono una risposta definitiva e a quanto pare siamo ormai vicini alla notizia tanto attesa. Stando alle ultime indiscrezioni, sarebbe stata cerchiata in rosso la data che sembra sia la più plausibile per togliersi le mascherine almeno all’aria aperta. Dovrebbe ugualmente rimanere l’obbligo di indossare il dispositivo di sicurezza individuale in caso di assembramenti o comunque ogni qualvolta non sia garantito il rispetto necessario del distanziamento sociale tra le persone.

Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, sarebbe pronto dunque a decidere questa misura in tema coronavirus. Stando alle ultime voci, ci sarà l’addio delle mascherine all’aperto presumibilmente il 15 luglio. La scelta dovrebbe arrivare a stretto giro di posta, anche perché le altre nazioni europee stanno prendendo simili provvedimenti. Anche nel nostro Paese l’intenzione è di accelerare i tempi per far riacquistare alla popolazione un altro po’ di normalità, dopo mesi decisamente molto complicati.





Nelle scorse ore è intervenuto sulla questione dell’addio alle mascherine all’aperto sulla tematica coronavirus il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri: “Tempo fa ho detto che la mascherina all’aperto avremo potuta metterla nel taschino quando saremo arrivati a metà della popolazione vaccinata, ora ci siamo. Dai primi giorni di luglio sarebbe opportuno far cadere questo obbligo”. Ma l’esperto Garattini ha detto: “Invito tutti a tenere la mascherina, non protegge solo contro il Covid ma anche contro le infezioni”.

Nei giorni scorsi l’esperto Massimo Galli aveva invece posto l’attenzione sui vaccini: “Da medico io non mi accontenterei su molte persone e soprattutto sui fragili e sui sovraesposti di avere il vaccino come panacea definitiva di tutti i mali: io devo anche sapere se hanno risposto al vaccino queste persone. Per saperlo dovrei avere un’agilità nell’utilizzo dei test che non siano soltanto un patrimonio in mano ai privati”.