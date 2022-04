“Addio angelo”. Michela trovata morta nel letto dalla madre: aveva appena 30 anni

Si è spenta a 30 anni Michela Conte, operatrice socio-sanitaria nelle strutture dell’Israa, poi si era trasferita nel reparto di Rianimazione dell’ospedale di Conegliano. Una tragedia che lascia senza parole. A quanto si apprende Michela è stata trovata morta in camera da letto dalla mamma. I soccorsi, arrivati sul posto nel giro di pochi minuti, non hanno potuto far altro che constare il decesso. A quanto riporta il Gazzettino Michela era nata con un problema cardiaco congenito, risolto a 9 anni grazie all’impianto di un peacemaker.

La morte di Michela Conte ha sollevato un’ondata di commozione.

Tanti i messaggi arrivati. A piangerla oggi mamma Edi, le sorelle Monica e Marta e le tre adorate nipotine. La sua storia, purtroppo, è solo l’ultima in ordine di tempo. Lo scorso 22 marzo, una settimana prima della morte di Michela, aveva perso la vita Samuel Carletti. La sua vita si era spenta a soli 22 anni. A trovare il suo corpo erano stati i genitori intorno alle 4 del mattino: non vedendolo rientrare sono usciti a cercarlo.





Michela Conte, le possibili cause della morte



Dentro l’auto, Samuel era accasciato e non dava più segni di vita. La tragedia si era consumata all’alba di oggi, mercoledì 22 marzo, a Selva di Volpago del Montello, in via Castagnè. A quanto si apprende Samuel Carletti era un appassionato di body building. Medico e infermieri del Suem 118 non avevano potuto far nulla per salvargli la vita.



Intervenuta a Selva anche una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Montebelluna per svolgere gli accertamenti del caso. In auto, al momento del ritrovamento della salma, era presente anche la borsa della palestra. Sulla morte di Michela Conte restano i dubbi. Ma esiste la possibilità che responsabile sia un infarto.



La causa più comune di infarto fulminante è la presenza, all’interno di una o entrambe le coronarie, di un embolo, le cui dimensioni sono tali da impedire il flusso sanguigno. Gli emboli che causano gli episodi di infarto fulminante (e più in generale di infarto del miocardio) possono derivare dalla frammentazione di trombi o placche aterosclerotiche (dette anche ateromi).

