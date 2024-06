Dramma dopo il concerto di Ultimo, la notizia ha raggiunto i fan del cantante dopo lo spettacolo di Napoli. Il cantante, informato dai fan e spinto a parlare, non ha ancora commentato. Sono, per lui, giorni molto intensi tra lavoro e una prossima paternità pare imminente. Nei giorni scorsi, infatti, l’investigatore social Alessandro Rosica aveva rilanciato un gossip, non smentito, secondo il quale Jacqueline Luna Di Giacomo e Ultimo starebbero per diventare genitori.

I due fidanzati stanno insieme da tre anni e lui, recentemente, le ha dedicato la canzone Altrove. Una notizia che sembra confermata da un annuncio arrivato in marzo. “Credo sia giusto nel 2025 fermarsi, non suoneremo. Però sto lavorando al nuovo disco. Non so se lo faccio uscire prima del tour o dopo il tour. Io ho la fortuna di avere una mia etichetta discografica”.





Incidente dopo il concerto di Ultimo, lui è morto lei è gravissima

“Quindi faccio come mi pare e quindi sto ragionando se farlo uscire prima o dopo ma vi lascerò nuova musica che vi farà compagnia in quest’anno in cui non ci vedremo”, aveva detto il cantante che più volte aveva mostrato la sua sensibilità. E che non resterà in silenzio davanti alla tragedia di Sara e Vincenzo De Nittis, vittime di un incidente stradale mentre tornavano a casa in Puglia.

A quanto riporta Foggia Today la coppia è stata vittima di un incidente frontale che ha coinvolto un’auto e la moto su cui viaggiavano. Per Vincenzo, 35 anni, non c’è stato nulla da fare. Sara è stata invece trasportata al Policlinico Riuniti di Foggia dove è stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico. Insieme da tempo, erano genitori di un bambino.

Sotto choc la comunità di Peschici dove il sindaco ha proclamato il lutto cittadino. “La nostra comunità è profondamente scossa da questa perdita improvvisa e dolorosa. In questo momento di grande dolore, i nostri pensieri e le nostre preghiere sono rivolti alla famiglia, agli amici e a tutta la comunità. Esprimiamo la nostra più sentita vicinanza e sostegno”. Con un video su Tik tok i fan hanno informato Ultimo nella speranza che dedichi loro un ricordo al prossimo concerto.