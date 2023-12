Manca poco per il cenone di Capodanno 2024. Vi abbiamo scritto in un precedente articolo cosa offre ai clienti Antonino Cannavacciuolo, ora si è scoperto invece tutto su Alessandro Borghese. Cosa si mangia e quanto costa non è affatto un mistero e il cibo che si degusterà è da far brillare gli occhi. Non tutti se lo possono permettere, però chi andrà nei suoi locali non resterà deluso.

Il cenone di Capodanno di Alessandro Borghese è davvero molto interessante. Quanto costa è stato svelato dai suoi ristoranti e riportato dal sito Leggo. Le sue attività commerciali sono situate a Milano e Venezia e sui social l’evento dell’ultimo giorno del 2023 è stato intitolato Ale In Loveland – Love is in the new Year!. E vediamo cosa propone.

Cenone di Capodanno di Alessandro Borghese: quanto costa e cosa si mangia

Entrando nei dettagli del cenone di Capodanno dello chef Alessandro Borghese, che inizierà alle ore 19.30, prima di dirvi quanto costa a persona, ecco cosa innanzitutto si mangerà a Milano e anche a Venezia sul Canal Grande, infatti il menù prevede cocktail di Benvenuto by Giorgio Facchinetti; finger Aperitif; aspic di Insalata russa; tartelletta al granchio, mela e lime; salmone selvaggio affumicato, panna acida e cipollina; starter; cocktail di gambero rosso, caviale, agrumi.

Poi il menù prevede ancora: branzino in cartoccio con guazzetto di molluschi e crostacei; first Course; minestra di astice blu, il mio Spaghettone Pasta Armando “il più grosso” spezzato, fagioli cannellini, rosmarino; tortellini, panna e parmigiano, tartufo bianco wine pairing; second Courses; petto d’anatra all’arancia, radicchio tardivo di Treviso, latte fermentato e foglia di senape; pre-dessert; sgropPINO; dessert; profitterol al cioccolato bianco e tartufo; dopo la mezzanotte cotechino e lenticchie; la mia Cacio&Pepe.

Parlando del prezzo, per usufruire del cenone di Capodanno di Borghese bisognerà spendere 280 euro a persona. Ovviamente si potranno bere anche il vino e i cocktail, ascoltando della bella musica.