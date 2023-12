Finalmente abbiamo scoperto tutto su Antonino Cannavacciuolo e ciò che offrirà ai clienti in vista del cenone di Capodanno a Villa Crespi. Menù e prezzo sono stati svelati e a riferire tutti i dettagli ci ha pensato il sito Fanpage. Le pietanze offerte dal famoso chef sono decisamente molto buone e coloro che sceglieranno di recarsi nel suo locale non resteranno delusi.

Ovviamente il costo non è proprio per tutti, anche perché bisognerà sborsare una bella cifra, ma ciò che si degusterà è davvero delizioso. Antonino Cannavacciuolo ha voluto illustrare il suo cenone di Capodanno di Villa Crespi, con tanto di menù e prezzo stabiliti. Andiamo a vedere insieme cosa si troveranno nei loro piatti i clienti che sceglieranno di trascorrere l’ultimo giorno dell’anno ad Orta San Giulio, in provincia di Novara.

Antonino Cannavacciuolo e il cenone di Capodanno a Villa Crespi: menù e prezzo

Quindi, entrando nel dettaglio di ciò che propone Antonino Cannavacciuolo per il cenone di Capodanno a Villa Crespi, vi diciamo subito il menù prima di passare al prezzo. Si potranno consumare le seguenti prelibatezze: stuzzichino dello Chef; ostrica, caviale, granita al rapanello, latticello; scampi di Sicilia alla pizzaiola, acqua di polpo; sedano rapa, aglio nero e frutto della passione; linguina di Gragnano, calamaretti, salsa al pane di segale, riso Carnaroli, burro, salvia e aringa affumicata.

E non è finita qui perché Cannavacciuolo offre anche branzino brulé, barbabietola e rap; testacoda di manzo; pre dessert; dessert Villa Crespi; piccola pasticceria, babà e code di aragosta. Nel prezzo del menù sono da escludere le bevande, che dovranno essere pagate a parte. La prenotazione del tavolo può avvenire online sul sito di Villa Crespi e vediamo quanto occorrerà spendere per il cenone.

Per cenare a Villa Crespi in questo giorno tanto atteso i clienti pagheranno 450 euro a persona. E tutte le bevande, come ricordato precedentemente, non rientreranno in questo costo.