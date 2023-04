Momento molto difficile per Ezio Greggio, finito nella bufera dopo aver espresso un suo pensiero su uno dei fatti più importanti di queste ore. Il conduttore di Striscia la Notizia non si aspettava probabilmente di essere attaccato così duramente, ma alcune sue parole hanno fatto indispettire molti utenti. Su Twitter le critiche si sono sprecate e lui è stato costretto ad un nuovo intervento social per spiegare tutto, anche se mai come stavolta è stato bersagliato di critiche pesanti.

Ezio Greggio è stato travolto dalla bufera per alcune parole, che hanno fatto sollevare un vero e proprio caso mediatico. Tutti si stanno occupando di questa vicenda, infatti la notizia dell’abbandono del neonato Enea nella struttura sanitaria milanese Mangiagalli ha colpito tutti. Una decisione che la donna ha preso ovviamente di sua spontanea volontà per il bene del piccolo. Ma quando il presentatore si è lasciato sfuggire quella frase, è partito un attacco più che feroce nei suoi confronti.

Ezio Greggio nella bufera, costretto a difendersi

In particolare, soffermandosi sulla storia del bimbo Enea, Ezio Greggio è finito quindi nella bufera più totale per questa esclamazione: “Il tuo bambino merita una mamma vera“. E la gente si è arrabbiata per la sua presunta e implicita critica ai genitori che adottano i figli. Queste alcune delle reazioni social: “Ha sminuito le madri adottive e ignorato tutte le motivazioni che possono esserci dietro queste scelte”, “Con una frase ha insultato tutti i genitori adottivi“. Ma l’assalto dal web non si è fermato qui.

Altri hanno attaccato così il conduttore: “Enea ha anche un papà, ma nessuno fa un appello per lui. Questa donna ha scelto l’anonimato, andrebbe rispettato. Ha fatto una scelta garantita dalla legge, rispettatela e fatevi i ca*** vostri”, “Da madre adottiva tutto il clamore intorno ad Enea mi fa ribollire il sangue. Gli appelli alla madre sono fuori luogo e ignoranti, oltre che pieni zeppi di pregiudizi”. Greggio ha replicato: “L’appello non era volto a far ripensare alla scelta di una madre che non voleva il proprio figlio, ma a una madre che probabilmente con l’aiuto di qualcuno che la aiutasse a superare le difficoltà economiche, o personali o familiari, non sentendosi più sola, potrebbe ripensare alla sua scelta e tenere il proprio bambino”.

1) Enea ha anche un papà ma non mi sembra che nessuno stia facendo un appello per lui. 2) Questa donna ha scelto l’anonimato, andrebbe rispettato. 3) Sempre questa donna ha fatto una scelta, una scelta lecita, garantita dalla legge. Rispettatela e fatevi i cazzi vostri. https://t.co/a3UEe1pfrz — Fraaan. 💎🤍🖤 (@Fraaa97) April 10, 2023

Infine, Ezio Greggio ha aggiunto: “Nessuna polemica quindi verso quelle fantastiche mamme e famiglie che adottano i bimbi abbandonati e che garantiscono loro amore e futuro come se fossero i veri genitori, anzi talvolta pure meglio. Ribadisco con forza, affetto e convinzione l’appello mio e del prof. Fabio Mosca: mamma di Enea, se ami il tuo bimbo e il tuo desiderio è tenere il tuo bimbo siamo in tanti pronti ad aiutarti, sei ancora in tempo a ripensarci. Un saluto a tutti voi che avete letto questo appello anche a coloro che non ne avevano capito il senso. W Enea”.