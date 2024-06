Fare una pausa durante il viaggio in autostrada può rivelarsi un’esperienza costosa per chi desidera spezzare il tragitto verso le vacanze con una sosta nelle aree di servizio della rete stradale italiana. Secondo un’indagine recente condotta da Altroconsumo, i prezzi nelle aree di servizio tra Milano, Napoli, Roma e Venezia sono notevolmente più alti rispetto a quelli dei bar cittadini.

Per iniziare la giornata con una colazione, i viaggiatori devono essere pronti a spendere di più. Un cappuccino costa in media 1,84 euro, mentre una brioche arriva a 1,72 euro, rispettivamente il 12 per cento e il 26 in più rispetto ai prezzi standard. Il caffè liscio, una delle bevande più richieste, ha un costo medio di 1,35 euro, con un aumento del 14 per cento rispetto ai prezzi normali.





Autogrill, boom di rincari: l’indagine Altroconsumo

Anche dissetarsi può diventare un lusso in autostrada. L’acqua in bottiglia, naturale o frizzante, costa oltre 3 euro al litro, contro gli 0,67 euro al litro del supermercato. Le bibite gassate, come aranciata e cola, hanno prezzi che lasciano a bocca aperta: fino a 8 euro al litro. I gelati confezionati non sono da meno: per gustarne uno, si deve pagare in media 3 euro, con un prezzo al chilo che arriva a 38,51 euro.

Gli snack salati, come un sacchetto di patatine, costano in media 3,13 euro, con un prezzo al chilo di 23,08 euro. Anche il cioccolato non sfugge a questi rincari: una tavoletta da 100 grammi può costare in media 3,70 euro, ma i prezzi variano notevolmente, oscillando tra 1,20 e 6,29 euro. L’indagine di Altroconsumo ha dimostrato come in autostrada si spenda circa il 70 per cento in più rispetto ai bar e ai negozi sotto casa.

Questo significa che una pausa ristoratrice durante un viaggio in autostrada non è solo una questione di comfort, ma anche una spesa non indifferente che può pesare sul budget delle vacanze. In conclusione, chi viaggia in autostrada dovrebbe essere preparato a sborsare cifre significative per cibi e bevande. Pianificare in anticipo e portare con sé rifornimenti da casa potrebbe essere una soluzione conveniente per evitare questi rincari. L’indagine di Altroconsumo mette in luce un problema sentito da molti viaggiatori: la necessità di maggiore trasparenza e di prezzi più equi nelle aree di servizio, per rendere le pause durante i viaggi meno onerose e più accessibili a tutti.