Una brutta notizia sul fronte Covid. Se fino a poco tempo fa si pensava che chi ha avuto il Coronavirus non poteva ammalarsi nuovamente da Bologna arriva un fatto che smentisce questa teoria. Bianca Dobroiu, la paziente 1 di Bologna, è risultata nuovamente positiva. Nel giugno del 2020 la donna, una modella 24enne di origini rumene, era rimasta positiva per ben 80 giorni. Ora è stata colpita dalla variante Delta. E dice di essere pentita di non essersi vaccinata.

Il nuovo contagio è avvenuto a distanza di 14 mesi: “Quando ho riletto per l’ennesima volta ‘esito positivo’ sono rimasta senza parole. Ho letto e riletto un milione di volte quelle maledette otto lettere, non ci potevo credere” ha dichiarato Bianca. Poi la speranza: “Spero di non passare ancora 3 mesi confinata nella mia stanzetta/prigione e soprattutto di non finire ancora in ospedale perché quei giorni sono stati spaventosi”.

La paziente 1 ha dichiarato di avere gli stessi sintomi del primo contagio, febbre alta a 39 e mezzo, dolori e mal di testa. “Onestamente – dice ora Bianca Dobroiu – mi sento anche un po’ in colpa, perché sono stata ingenua a non vaccinarmi in queste settimane”. In realtà poco tempo fa la donna si era sottoposta a test sierologico e aveva scoperto di avere ancora gli anticorpi, quindi era tranquilla. “Se potessi tornare indietro lo farei subito. Evidentemente questi test sierologici non sono così attendibili, oppure sono io ad essere particolarmente sfortunata”.





Dopo la sorpresa subentra l’amarezza. “Non si parla mai di reinfezioni – dice Bianca Dobroiu, paziente 1 reinfettata – o di persone che si ammalano per la seconda volta, quindi o sono io decisamente sfortunata o c’è proprio un buco nell’informazione”. La ragazza dice di non essere contraria al vaccino, che anzi tutta la sua famiglia si è vaccinata.

“Io sono sana, sto bene, ho 24 anni, non ho patologie di nessun tipo – spiega Bianca Dobroiu – Sembra davvero che il Covid si sia affezionato a me, o peggio questa nuova variante non guarda davvero in faccia a nessuno, nemmeno a chi ha già avuto la malattia”. “Quello che sembra sicuro – dice la modella – è che il Covid si può riprendere anche due volte ed io ne sono la prova vivente, quindi perché rischiare e non vaccinarsi subito?”. Infine l’appello: “Vaccinatevi e smettetela di dire stupidaggini. Il vaccino è l’unica soluzione per uscire da questo incubo”.