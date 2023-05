In questi giorni stiamo facendo i conti con un forte maltempo e anche con temperature non certo primaverili. Ma adesso l’estate sta praticamente arrivando, infatti c’è una data da segnare in rosso sul calendario perché il caldo è ormai imminente e quindi si metterà alle spalle le precipitazioni e il freddo. Ma bisognerà ancora aspettare un po’, infatti in questo fine settimana è ancora previsto qualcosa di parecchio spiacevole.

Infatti, nelle prossime ore e quindi anche nella giornata di domenica 21 maggio l’Italia sarà attraversata da una situazione meteorologica tutt’altro che buona. Ci saranno ancora le forti piogge e temperature autunnali e bisognerà tenere d’occhio soprattutto le aree dell’Emilia-Romagna, duramente colpite dall’alluvione che ha seminato morte e danni. Ma tra poco il peggio sarà solamente un vecchio ricordo. E avremo l’arrivo dell’estate con un gran caldo. E c’è una data da tenere in considerazione.

Estate e caldo in arrivo: c’è una data da prendere in considerazione

A dare la bella notizia agli italiani, che potranno quindi dimenticarsi le precipitazioni e il rischio inondazioni, è stato il sito 3BMeteo. Tra pochissimo giungerà praticamente quasi l’estate, con il caldo che la farà da padrona. Non parliamo ancora ovviamente di 40 gradi e di afa insostenibile, ma di giornate che vedranno la presenza costante del sole. E a partire da una data in particolare, si potrà finalmente pensare di ritornare al mare o di godersi splendide giornate in montagna.

Sta infatti per investire l’Italia l’anticiclone Zefiro, che alzerà di molto le temperature fino a portarle a 29 gradi. Dal Mediterraneo giungerà infatti il caldo con aria anche umida. Nonostante non siamo ancora nella stagione estiva, ci avvicineremo notevolmente a temperature che si toccano in estate. E tutto accadrà dal prossimo lunedì, ovvero il 22 maggio. Quindi, via definitivamente gli ombrelli e ora si potranno vivere giorni sicuramente più piacevoli.

E bisognerà molto presto cambiare anche gli abiti che stiamo indossando in questi giorni. Via k-way e abiti pesanti, spazio a quelli più leggeri e anche al costume, dato che nelle città marine si potranno affollare nuovamente le spiagge dal prossimo 22 maggio grazie a Zefiro.