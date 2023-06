Clamoroso quanto successo tra Natalia Paragoni e Andrea Zelletta nelle scorse ore. Come ben sapere, i due sono al settimo cielo perché tra non molto diventeranno mamma e papà. C’è grande attesa per questo momento, ma ecco che la giovane ha voluto sorprendere il suo compagno con un gesto pazzesco. Lui è stato chiamato a gran voce dalla partner, dato che in quel momento si stava facendo una doccia all’interno del bagno.

Natalia Paragoni si è fatta trovare, mentre si erano praticamente rotte le acque e la gravidanza ormai sembrava al termine. Andrea Zelletta è rimasto a bocca aperta. Poi si è scoperta tutta la verità e lei ha detto alcune frasi molto importanti. Andiamo a vedere insieme nei particolari cosa è accaduto e perché lei ha voluto pubblicare questo video sul suo profilo Instagram ufficiale.

Natalia Paragoni e Andrea Zelletta, il gesto di lei lo lascia incredulo

Dunque, Natalia Paragoni ha organizzato uno scherzo incredibile ad Andrea Zelletta, il quale ci ha messo qualche secondo di troppo ma alla fine è uscito dalla doccia e si è messo a correre perché spaventato dal richiamo della ragazza. Lei ha esclamato: “Devi venire, mi si sono rotte le acque“. Quindi, il parto sembrava ormai questione di poco tempo. Lui pareva davvero intimorito dalla situazione, ma poi ha capito che non fosse vero.

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha poi spiegato le ragioni di questo scherzo ad Andrea: “Ero troppo curiosa di vedere la sua reazione, Andrea in panico totale. La prossima volta sarà più veloce e preparato, povero stava facendo la doccia. Che cattiva che sono. Quindi, la sensazione di panico che hai avuto ti è servita? Perciò la prossima volta che succede devi essere più sbrigativo. Le borse sono pronte, devi cercare il telefono e le chiavi”. Natalia aveva utilizzato una bottiglietta per versarsi dell’acqua addosso.

Andrea Zelletta ha commentato: “Scherzo riuscito…chi la fa l’aspetti”. Ed è arrivato pure il messaggio della sorella di lui, Alessia: “Morta sepolta ahahahaha”. Tutti i fan si sono divertiti per questo scherzo ben orchestrato dalla Paragoni.