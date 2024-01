Antonino Spinalbese ad un passo dal matrimonio. Questa la notizia clamorosa che è uscita fuori in queste ore, alimentata proprio dall’ex partner di Belen Rodriguez. Se ne sta parlando ormai in maniera molto insistente, alla luce di un gesto del giovane sul social network Instagram. In questi giorni si è vociferato anche di una pace tra lui e l’argentina, ma ora è un altro il tema principale.

Una vera e propria bomba gossip è stata sganciata su Antonino Spinalbese, il cui matrimonio non sarebbe mai stato così vicino. Ovviamente sono rimasti tutti sbigottiti, dato che non c’erano stati dei segnali in merito. Andiamo a vedere cosa ha fatto nelle scorse ore sui social e cosa sarebbe quindi successo all’ex concorrente del Grande Fratello Vip.

Leggi anche: “Uno bravo per farti difendere”. Belen Rodriguez, ‘guerra’ con Antonino su Luna Marì





Antonino Spinalbese, matrimonio vicino? Ecco l’anello

Antonino Spinalbese, come ricordato dal sito Novella 2000, è stato avvicinato anche a Sonia Bruganelli. L’ex moglie di Paolo Bonolis ci ha scherzato su, smentendo però questo fidanzamento. Ma ora lui sarebbe in procinto di unirsi in matrimonio con qualcuna e il mistero regna sovrano. Tutti i fan si sono messi alla disperata ricerca di altre informazioni.

Nelle Instagram stories di Spinalbese lui ha postato la sua mano con tanto di anello al suo dito. Ne ha due precisamente, anche se la fedina sarebbe dedicata alla figlia Luna Marì. L’altro invece è un prezioso che sembrerebbe essere femminile. Quindi, potrebbe essersi fidanzato ufficialmente e avrebbe in programma anche l’organizzazione delle clamorose nozze.

C’è chi non ha escluso neanche la possibilità che sia un ricordo di Belen, visto che ora c’è stato questo riavvicinamento. Ma l’ipotesi di una nuova partner è anche probabile, ma da parte dell’ex gieffino non sono ancora arrivate precisazioni.