William e Harry si sono ritrovati per la prima volta di nuovo insieme per l’inaugurazione della statua dedicata alla madre. I figli di Lady Diana e il principe Carlo non si vedevano dai funerali del nonno Filippo, morto lo scorso aprile e ovviamente i flash erano tutti per loro. In questi due anni si è parlato tanto delle tensioni all’interno della famiglia e tra i due fratelli, tensioni nate da quando il turbolento Harry ha deciso di lasciare Londra e i suoi incarichi istituzionali per vivere una vita più tranquilla insieme alla moglie, l’ex attrice Meghan Markle.



La statua si trova nel Sunken Garden, uno dei giardini di Kensington Palace, residenza londinese di Diana durante gli anni di matrimonio col principe Carlo. A commissionare la statua, nel 2017, sono stati gli stessi William e Harry, auspicando che la statua faccia riflettere i visitatori di Kensington Palace sulla “vita e l’eredità” di Diana.



I due fratelli hanno scoperto insieme statua ed è stato un momento molto emozionante. Un momento bellissimo, che li ha visti finalmente uniti nel ricordo della madre. Ma qualcosa già bolliva in pentola. Il trionfo dell’Inghilterra per 2-0 contro la Germania a Wembley è stata l’occasione perfetta anche per far riavvicinare William e Harry.







Secondo quanto riportato dal Daily Mail, infatti, i due si sarebbero scambiati diversi messaggi in chat. Presto per dire se tornerà il sereno tra William e il fratello minore. Staremo a vedere se si tratterà di resa dei conti o di pace definitiva. Intanto oggi il pensiero è andato a Lady Diana. Oggi la principessa Diana Spencer, morta il 31 agosto 1997, avrebbe compiuto 60 anni.



Per tutti Lady Diana è stata un’indiscussa icona di eleganza. “La principessa del popolo”, o “la principessa triste”, appellativo utilizzato perché il suo matrimonio da favola con Carlo d’Inghilterra è finito presto in frantumi. Tra le donne più carismatiche e amate del secolo scorso, la madre di William e Harry ha legato indissolubilmente il suo nome a quello della casa reale.