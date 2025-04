Nuova aria di tempesta su Buckingham Palace. La spaccatura tra il principe William da una parte e il fratello Harry, insieme a Meghan Markle, dall’altra sarebbe ormai insanabile. Le indiscrezioni che escono sulla stampa parlano di un erede al trono infuriato nelle ultime ore per un gesto della duchessa del Sussex, considerato come l’ennesima provocazione verso la casa reale. Una goccia che avrebbe fatto traboccare un vaso già colmo di tensioni, tanto da spingere William a prendere una decisione pesantissima sul futuro della coppia.

Nonostante gli sforzi di Re Carlo per mantenere un’apparente armonia, a Buckingham Palace si respira un clima da guerra fredda. Neanche il sovrano questa volta sarebbe riuscito a riportare un po’ di serenità a corte. Secondo quanto emerge, al centro dello scontro c’è proprio il futuro della monarchia. La rottura tra i due fratelli, un tempo molto uniti, sarebbe ormai totale. Come in ogni conflitto, anche in questo caso tutto è scaturito da un casus belli.

William, nuovo caso scoppiato con Harry e Meghan: “Non tollera, cosa farà contro di loro”

Secondo indiscrezioni, William avrebbe maturato l’intenzione di togliere i titoli di “Sua Altezza Reale” al fratello e alla cognata nel momento in cui salirà al trono. Il gesto che ha mandato su tutte le furie il principe di Galles riguarda Meghan, che durante un’ospitata al podcast The Jamie Kern Lima Show ha firmato un cesto regalo con l’intestazione “Sua Altezza Reale la Duchessa del Sussex”. Un gesto che, secondo molti osservatori, somiglia più a un’astuta mossa di marketing che a un atto dettato dal protocollo reale.

“Carlo potrebbe essere felice di tollerare tutto questo, ma William no”, ha rivelato una fonte al Daily Beast. Ma il punto più delicato della questione è che, utilizzando quel titolo, Meghan avrebbe violato l’accordo stabilito con la Regina Elisabetta al tempo della cosiddetta Megxit.

Questo dettaglio sarebbe bastato a far esplodere l’ira del futuro sovrano. “Detesta e disprezza Harry e Meghan”, ha dichiarato la stessa fonte, sottolineando come William li consideri dei traditori della famiglia. “L’idea che stiano usando il loro status reale come biglietto da visita lo farà infuriare”. E ancora: “Non c’è modo che William, una volta re, tolleri questo. I titoli gli verranno revocati quando diventerà sovrano”. Dal fronte opposto, persone vicine ai Sussex respingono le accuse e difendono la duchessa: si sarebbe trattato di un gesto privato, non legato a operazioni commerciali. “Mantengono i loro titoli, ma per accordo non li usano per scopi commerciali”, ha spiegato una fonte vicina alla coppia.

Tuttavia, dall’ambiente reale c’è chi replica duramente. Un ex membro dello staff ha definito questa giustificazione come priva di fondamento: “La difesa di Markle è spazzatura”. E a rafforzare questa posizione, c’è anche una dichiarazione ufficiale riportata sul sito della famiglia reale: “I Sussex non useranno i loro titoli di Sua Altezza Reale poiché non sono più membri attivi della Famiglia Reale”.

Intanto, Meghan continua la sua vita a Montecito tra progetti imprenditoriali, rinnovi con Netflix e impegni da celebrità, ignorando le polemiche. Ma a Londra, William osserva e attende. E, a quanto pare, ha già deciso: quando arriverà il suo momento, chiuderà definitivamente il capitolo Sussex. La corona non dimentica. Nemmeno il futuro re.