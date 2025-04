La figlia del celebre attore ha fatto coming out come donna transgender. A 29 anni, ha raccontato per la prima volta cosa l’ha spinta a intraprendere il suo percorso di genere, un cammino che l’ha portata a iniziare la terapia ormonale lo scorso novembre. E poi racconta come l’hanno cresciuta i suoi famosi genitori. Anche la mamma infatti è una attrice.

A incoraggiarla è stato l’esempio di tante altre donne trans che l’hanno preceduta: “Mi sono detta: “Sai cosa? Forse non è troppo tardi per me. Forse posso iniziare”, ha rivelato in una intervista pubblica. Per lei essere una donna transgender significa “essere onesta e aperta, soprattutto in spazi pubblici come i social”. Ora spera che, condividendo la sua storia, possa aiutare gli altri ad andare avanti. “C’è differenza tra essere visibili ed essere visti. Sono stata visibile. Non credo di essere stata ancora vista”.

“Sono trans, devo dirlo per onestà”. La figlia del grandissimo attore fa coming out

A parlare è Airyn De Niro, una dei sette figli del celebre attore Robert De Niro. Nata con il nome Aaron, alla rivista Them ha parlato anche del rapporto difficile con la propria immagine, crescendo in un mondo pieno di standard rigidi. “Non rientravo nemmeno in quello standard di bellezza, che è magra, bianca, muscolosa o semplicemente super in forma, maschile. Crescendo, mi è sempre stato detto che ero troppo o troppo poco di qualcosa: troppo grossa, non abbastanza magra. Non abbastanza nera, non abbastanza bianca. Troppo femminile, non abbastanza maschile. Non è mai stato solo, ‘Sei perfetta, sei fatta così'”.

Come detto, Airyn è una dei sette figli di Robert De Niro, 81 anni, due volte premio Oscar e protagonista di oltre 120 film, tra cui Il Padrino – Parte II, Taxi Driver e Toro scatenato. Ha un fratello gemello, Julian, e altri cinque fratelli: Drena, 57 anni, Raphael, 48, Elliot, 27, Helen, 13, e Gia, 2, nati da precedenti relazioni dell’attore.

Uno dei momenti più significativi della sua consapevolezza è arrivato guardando remake de La Sirenetta con Halle Bailey, che l’ha ispirata profondamente. Dopo aver visto il film, ha deciso di fissare il suo primo appuntamento in un salone per parrucchieri afroamericani. “Penso che gran parte della mia transizione sia dovuta anche all’influenza che le donne nere hanno avuto su di me. Penso che entrare in questa nuova identità, pur essendo più orgogliosa della mia appartenenza al genere nero, mi faccia sentire in qualche modo più vicina a loro”.

Cresciuta lontano dai riflettori, Airyn ha parlato anche dell’infanzia protetta dai genitori: la madre, oggi 72enne, è una modella e attrice. Nonostante le origini celebri, non vuole essere vista come una “nepo baby”. “Ovviamente, nessun genitore è perfetto, ma sono grata che entrambi abbiano accettato di tenermi lontana dalle luci della ribalta. Volevano che rimanesse tutto molto privato; mi hanno detto che volevano che avessi un’infanzia il più normale possibile”. E conclude: “Non sono cresciuta con una parte secondaria in uno dei film di papà, né andando a riunioni di lavoro o assistendo a première. Mio padre ci teneva molto a farci trovare la nostra strada. Vorrei che il successo arrivasse per merito mio”.