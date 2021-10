Sembra la stagione di una telenovelas degna di nota, invece è tutto vero. O almeno è quello che ci fanno intendere i diretti interessati. Parliamo ancora di Wanda Nara e Mauro Icardi. Solo ieri abbiamo dato la notizia della rottura tra i due, ad annunciarla è stata la stessa procuratrice argentina tramite una storia su Instagram a fatto sapere a tutti che il calciatore è impegnato con un’altra donna. Tuttavia, dopo quel fulmine a ciel sereno, non commentato da Mauro Icardi, è arrivata la risposta a forma di post su Instagram del calciatore.

Icardi ha fatto capire di non voler interrompere il rapporto postando una foto in cui lui la guarda teneramente e innamorato, con la testa appoggiata sul braccio di Wanda. Insomma, la crisi sembrava essere rientrata, un modo per annunciare che non si sono lasciati. Ma non è così, almeno secondo il terzo colpo di scena firmata dall’argentina. Il motivi? Stamattina Wanda Nara ha tolto l’anello dal dito. Via tutto, un gesto molto forte che conferma le sue parole di ore fa, quando ha spiazzato tutti facendo capire che la sua relazione è giunta al termine.

Nessuno sa cosa stia succedendo tra quei due, l’unica cosa che si sa, è che la cosa sia combattuta a colpi di Instagram, pubblicamente. Ma se Icardi ha fatto capire di non voler interrompere il rapporto, oggi Wanda Nara, con quel dito senza anello, rimette tutto in discussione. La Nara ha scritto: “La mia mano mi piace di più senza anello”.





Così ha augurato il buongiorno ai fan, ma di sicuro non è ancora il capitolo finale di questa storia. Questa è la fine? I fan credono che questo in realtà sia solo l’inizio e che di Mauro Icardi e Wanda Nara si parlerà molto nei prossimi giorni. Un gesto, quello di Wanda, molto forte, un segnale che lo è altrettanto.

Wanda Nara togliendo l’anello ha confermato che il suo matrimonio è in crisi e soprattutto ha fatto capire a Mauro che, almeno per il momento, non è possibile recuperare il rapporto. D’altronde mentre lui pubblicava le foto, sul profilo della Nara tutto taceva. Se lo avesse perdonato, lo avrebbe fatto capire anche lei. Ma non è stato così. Staremo a vedere.