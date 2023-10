Wanda Nara, la super sorpresa a Ballando con le stelle. “Il ballo non è il mio campo, per questo credo sia una sfida importante. Mi spaventa non essere all’altezza della persona che ho accanto”, con queste parole Wanda ha commentato la sua partecipazione al programma di Milly Carlucci dopo un periodo decisamente delicato in merito alle condizioni di salute che hanno richiesto molti spostamenti e analisi. E la sorpresa graditissima non poteva che arrivare proprio sul palcoscenico.

Sorpresa per Wanda Nara a Ballando con le stelle. I fan continuano a vivere in apprensione e al contempo restano fiduciosi anche grazie alle parole stesse della moglie di Icardi che ha così raccontato nel dettaglio come e perché ha accettato di fare parte del cast di concorrenti del programma. E questo nonostante il difficile momento che sta vivendo.

Leggi anche: “Cosa ho fatto quando ho scoperto di avere la leucemia”. Wanda Nara, la confessione





Sorpresa per Wanda Nara a Ballando con le stelle. Il romantico gesto del marito Mauro Icardi sotto gli occhi di tutti

“Ho fatto delle analisi di routine, i valori erano strani. Mi hanno ricoverata e abbiamo iniziato a vedere delle cose. Ho acceso la tv in ospedale e c’era “Wanda ha questa malattia” (leucemia, ndr). Io piangevo perché non sapevo che cosa avevo. Quando ho saputo di più, i bambini erano molto tristi. Quando mi è arrivata la proposta di Ballando, ci abbiamo pensato, abbiamo seguito ciò che mi stanno dicendo i medici, sto facendo un trattamento e i miei medici mi hanno detto che potevo partecipare”.

E sul palcoscenico di Ballando con le stelle non poteva che arrivare la super sorpresa proprio da parte dell’amato marito Mauro Icardi. Un matrimonio felice, con inevitabili alti e bassi che però la coppia ha sempre provato a superare con forza e determinazione. Prova ne è la recente storia condivisa su Instagram: Wanda al settimo cielo per il romantico pensiero del marito arrivato a sorpresa per festeggiare dieci lunghi anni di matrimonio.

Con un grande mazzo di rose rosse che abbracciano un biglietto, Wanda Nara è apparsa in foto sorridente e innamorata: “Buon decimo anniversario, ti amo”, riporta la dedica sul bigliettino e Wanda risponde: “Che bello finire le prove generali e trovare una sorpresa. In 10 anni mi hai sempre dato tutto e sai sempre come sorprendermi. Il principe azzurro esiste e io l’ho trovato“.