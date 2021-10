Il gossip esplode nel weekend del 16 e 17 ottobre 2021. Wanda Nara e Mauro Icardi si sono separati, a quanto pare per un tradimento (o semplicemente un’altra donna). Non si sa ancora nulla a riguardo, se non che quanto trapelato dalle ultime storie Instagram della soubrette e procuratrice argentina nonché ex opinionista del Grande Fratello Vip. L’ex moglie di Maxi Lopez ha condiviso sul suo account social un messaggio che ha fatto tremare i tanti fan della coppia. “Hai rovinato un’altra famiglia per una p…”, ha scritto la Nara su Instagram.

Erano le 22:30 ora italiana del 16 ottobre e a questo punto Wanda cancella tutte le foto di coppia con Mauro Icardi. La Nara ha inoltre smesso di seguire sui social network l’attaccante del Paris Saint-Germain. Nella lista dei profili seguiti da Wanda Nara è scomparsa anche China Suarez, 29enne cantante, attrice e tiktoker di Buenos Aires. Secondo la stampa argentina sarebbe lei la donna che avrebbe intrapreso in questi mesi una relazione clandestina con Mauro Icardi.

Da quello che si sa poi, sempre tramite la stampa argentina, sembra che Wanda abbia scritto ad una cara amica, confermando di fatto l’allontanamento dall’ex giocatore interista. “Mi sono separata”, avrebbe scritto Wanda Nara, che avrebbe così confermato di fatto l’addio a Mauro Icardi, con il quale è convolata a nozze nel 2014 dopo la fine del matrimonio con Maxi Lopez.





Come tutti sanno, da Icardi, Wanda Nara ha avuto due figlie: Francesca e Isabella. Dal rapporto con Maxi sono invece nati Valentino, Benedicto e Constantino. Dopo l’addio a Lopez, Wanda ha lasciato l’Italia e Milano, dove ormai era di casa, per trasferirsi a Parigi per stare vicina al suo uomo. Parlando proprio di Icardi, per il momento non è arrivato nessun commento.

Il calciatore non ha postato alcun segnale di una presunta rottura con Wanda Nara. Sul suo profilo Instagram è addirittura ancora presente una recente foto con la moglie, risalente allo scorso sei ottobre e scattata durante la Paris Fashion Week. Insomma, le cose sono fresche, freschissime!