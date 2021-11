Wanda Nara e Mauro Icardi, un ritorno di fiamma con il botto. Pagine e pagine di gossip non facevano che parlare di un capolinea raggiunto, eppure alla coppia un momento di crisi sembra aver fatto bene. Tornare più uniti di prima? Si può, anche con un bel regalo lussuoso a coronamento di un perdiodo burrascoso più che superato.

Crisi superata? Pace fatta? Wanda Nara non ha perso occasione per ribadire che secondo lei è stata proprio la modella ad aver “sedotto suo marito”. Queste le parole: “Le foto che ho caricato negli ultimi mesi mostravano quanto stavamo bene e quanto eravamo felici. Da quello che è successo sono rimasta molto ferita. Ogni giorno chiedevo a Mauro il divorzio”.

“Quando si è reso conto che non si poteva tornare indietro, mi ha detto che non potevamo continuare così, che se separarci era l’unico modo per porre fine a tanto dolore, allora dovevamo farlo. Siamo andati dall’avvocato. In due giorni Mauro ha accettato tutte le condizioni e abbiamo firmato l’accordo”, aggiunge Wanda. Poi un dettaglio.





“Il giorno dopo mi ha scritto una lettera come nessuno mi aveva mai scritto: ‘Ti ho dato tutto e tu anche, spero che tu possa essere felice perché questo mi renderebbe felice’. E lì ho capito una cosa: che pur avendo tutto non ho niente se non sono con lui. Sono sicuro che questo brutto momento che stiamo attraversando ci rafforzerà come coppia e come famiglia”. Pace più che fatta, e per farsi perdonare, il regalo non poteva che essere all’altezza.

Ecco dunque le foto del regalo super lussuoso ovvero una borsa di Hermès realizzato con pelle di coccodrillo del Nilo e con più di 245 diamanti intarsiati e dettagli in oro. E se il dono preziosissimo è stato battuto all’asta per 325.000 euro nel 2017 da Christie’s a Hong Kong, il regalino raggiunge per listino anche i 180mila euro in Gran Bretagna.