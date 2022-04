Wanda Nara e Mauro Icardi, dove eravamo rimasti? O meglio, come erano rimasti? Del calciatore ex Inter ora al PSG e della moglie e manager Wanda Nara sono stati sprecati fiumi d’inchiostro. Ma d’altra parte quando si ha a che fare con uno degli attaccanti più prolifici negli ultimi anni. Quando parliamo di una delle donne dello spettacolo più note in patria, Argentina per la precisione. E, come diceva il proverbio? Tra moglie e marito non mettere il dito.

Beh qui mi sa che è spuntato qualcos’altro. Altro che dito. E a questo punto il gossip è servito. E che gossip. Un gossip mondiale appunto. Le immagini della donna che ha rischiato di far naufragare la relazione tra Maurito e Wanda hanno fatto il giro del mondo, del web e dei social. Insomma lo sanno tutti. Per un po’ di tempo non si è parlato che di China Suarez, la modella che avrebbe fatto perdere la testa, e non solo, al calciatore. Ma adesso eccone un’altra. Anzi, per essere più precisi un altro. Sì perché stavolta sarebbe stata lei a cadere in tentazione.





Wanda Nara smentisce tutto, ma a quanto risulta dai siti specializzati l’imprenditrice avrebbe avuto un flirt con una persona molto vicina alla coppia. Stiamo parlando del bodyguard Augustin Longueira. E adesso è proprio lui a parlare. L’uomo è intervenuto durante la trasmissione tv argentina “Socios de Espectaculo” e ha confessato di essere attratto alla moglie di Mauro Icardi.

Augustin Longueira ha parlato in tv e ha dichiarato: “Wanda è una donna molto attraente e confesso che mi sarebbe piaciuto avere qualcosa di diverso con lei”. Nessuna smentita, anzi addirittura un passo in avanti, per così dire. Poi i, ha detto la guardia del corpo della modella argentina. “Le due volte che siamo stati soli, in particolare in ascensore, sono stati minuti lunghissimi…”.

Insomma nessun tradimento né una storia ‘seria’. Ma l’interessamento c’è eccome. In ogni caso si racconta di un Mauro Icardi “su tutte le furie”. D’altra parte poco tempo fa era stata Wanda Nara a fare le valige a causa delle voci su China. Ora ecco Augustin. Ma anche lui fa già parte del passato. L’uomo, infatti, non è più alle dipendenze della coppia. Maurito lo ha licenziato. Chissà per quale motivo…

