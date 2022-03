Si torna a parlare di Wanda Nara e Mauro Icardi. Dopo l’incredibile scoop dei mesi scorsi, ora sembrava tutto tornato alla normalità. I due, sposati dal 2014, hanno fatto scalpore sin dal primo giorno insieme. Come ricorderete Wanda usciva da una relazione lunga e stabile con Maxi Lopez, collega calciatore di “Maurito”, da cui aveva avuto anche tre figli. Da lì il primo scandalo, a cui se ne aggiungono molti altri, ultimo il tradimento da parte di Icardi.

Poi il secondo scandalo: quando Icardi era stato ‘pizzicato’ con la modella 29enne Eugenia “China” Suarez. Wanda Nara aveva pubblicato sul proprio account Instagram alcune storie in cui affermava che fosse lei la donna che aveva portato alla rottura tra lei e il marito. Una crisi che sembrava rimarginata, e che Wanda aveva scongiurato, affermando che la loro relazione era tornata ad essere felice. “Oggi mi fido ciecamente di Mauro, potrei riempire questa stanza con 200 donne e starei tranquilla”, aveva detto Wanda, “se non mi fidassi non potrei continuare la storia con lui.





Mauro dice che se fosse successo qualcosa sarebbe stato diverso: era a un punto nella relazione da dentro o fuori, ma siamo stati in grado di sceglierci di nuovo”. Ora però ci risiamo: terzo e ultimo (almeno per ora) colpo di scena. Stavolta ad andare su tutte le furie è Mauro Icardi. Il motivo? La stampa argentina ha accusato Wanda Nara di aver tradito il marito con Agustin Longueira il suo bodyguard, che non ha mai nascosto di apprezzare Wanda.

In molti avevano pensato che quello di Wanda Nara fosse soltanto un modo per vendicarsi dei gesti passati di Mauro. Ma lei stessa a fare chiarezza sulla vicenda:“Non ho bisogno di chiarire che tutto è più di una bugia. Ma la sproporzionata mancanza di rispetto non finisce mai di stupirmi. Poi la replica di Longueira: “Non mi ha licenziato Icardi”.

E ancora il bodyguard di Wanda Nara: “Il contratto è scaduto proprio quando loro sono venuti in vacanza in Argentina. Quando la sua festa di compleanno è finita l’ho riaccompagnata a casa e poi sono andato via. Io e la Nara siamo rimasti soli a malapena due volte e per pochi minuti, di cui una in ascensore. C‘era una buona connessione tra di noi ma nulla più“.

