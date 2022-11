“Da non credere!”. Wanda Nara, il gossip è esplosivo: “Alle Maldive con lui…”. Fan imbarazzati (FOTO)

Quale posto migliore che festeggiare un amore ritrovato, se non alle Maldive? È qui che Wanda Nara e Mauro Icardi si sono promessi il nuovo amore. A suggellarlo uno scatto postato dalla bella argentina. Insomma, dopo mesi di illazioni, tradimenti e frecciatine, i due sono tornati insieme e lo dicono a tutti con un selfie. Tra l’altro avevano fatto tutto da soli: la crisi, i tradimenti, l’allontanamento. Nessuno glielo aveva chiesto, ma chiaramente, per chi è abituato a vivere solo di gossip, non ne può fare altrimenti.

E allora, appena le luci della ribalta si sono spente (o si sono semplicemente spostate su altro) ecco arrivare l’ennesimo colpo di scena. Sono tornati insieme! Ma sarà vero? In tanti, sempre di più, non credono a una parola di questi due personaggi che “probabilmente, per una copertina in più, qualche like e un po’ di engagement sui social farebbero di tutto”. Che poi si sa, l’amore è una cosa privata, intima, tra due individui.

Wanda Nara e Mauro Icardi si sono promessi il nuovo amore

“La celebrazione certo è un bel momento, ma la divinizzazione estrema (per di più con cadenza mensile e programmata) fa venire qualche dubbio e per di più da fastidio”, fa sapere qualcuno sui social. Ma poi basta guardare quello che si scrivono per capire di cosa stiamo parlando: “Non era la donna della mia vita, era la mia vita trasformata in Donna”, dice Icardi a corredo della foto di coppia.

E ancora: “Le storie della Disney a volte hanno anche una seconda stagione. Ti amo Wanda”. E qui forse il calciatore ci prende, perché questa sembra proprio una bella recita, “un copione già scritto insomma”, dice un utente su Twitter. E pensare che solo qualche settimana fa, la Nara aveva legato tantissimo con L-Gante. Icardi dal canto suo aveva tradito la moglie con l’attrice Eugenia China Suarez.

Tutti e due però, per amor dei social e della popolarità, hanno visto che gli algoritmi li premiavano insieme e non divisi. E allora rieccoci, più innamorati che mai. Ma non è finita, perché un’altra foto fa capire dove sono e allora: “Qualche giorno in paradiso”, scrive Icardi. “Che tristezza senza fine”, chiude serafico un cinguettio.

