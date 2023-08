Meravigliosa notizia per due ex protagonisti di Uomini e Donne, che presto coroneranno uno dei sogni più grandi della loro vita. Infatti, Andrea Cerioli ha annunciato che diventerà presto papà per la prima volta, visto che la sua compagna è incinta. Anche lei è stata uno dei volti più amati del dating show di Maria De Filippi. La loro storia d’amore è iniziata proprio negli studi della trasmissione di Canale 5 e da lì in poi non si sono più lasciati.

Andrea Cerioli, che potrà essere chiamato papà tra qualche mese, ha rivelato ai suoi follower la splendida notizia insieme alla sua partner famosa. I due si sono conosciuti nel 2019 e proprio recentemente hanno festeggiato quattro anni di fidanzamento. La loro convivenza è iniziata nel 2020 e adesso hanno fatto un ulteriore passo in avanti nella loro meravigliosa relazione, infatti la famiglia si sta per allargare.

Leggi anche: “Baby numero 4”. L’attrice e figlia vip di nuovo incinta: poco tempo fa aveva perso il suo bambino. Che però è sempre presente





Andrea Cerioli presto papà, la compagna famosa è incinta

La compagna di Andrea Cerioli, che si avvicina sempre di più a diventare finalmente papà, è Arianna Cirrincione. Come scritto da Biccy, due anni fa lui disse all’Isola dei Famosi: “Diventare papà è il mio più grande sogno. Io ho 31 anni, lei ne ha 26 e gliel’ho detto apertamente: quando sarà pronta, io lo accolgo a braccia aperte. Preferirei una bambina, di solito con i papà sono più coccolone. Sarò il classico padre che si compra, gli dai due bacini e finisce. Vorrei essere per mio figlio quello che è stata per me mia madre”.

Nelle scorse ore Cerioli e Cirrincione hanno invece svelato così la notizia più bella che potessero dare: “A te che sei già e sarai la parte migliore di noi… Mamma&Papà“. E nell’immagine è possibile vedere Andrea piegato, intento a toccare le gambe della futura mamma e a baciare il pancione di Arianna. Ovviamente sono arrivati una marea di mi piace e anche moltissimi commenti degli utenti, tra cui tantissimi personaggi famosi.

Sotto il loro post da segnalare i commenti di Claudia Dionigi: “Piango, troppo felice per voi”, Raffaella Mennoia: “Che bella notizia”, Teresa Langella: “Oddio, oddio, oddio”, Rosa Perrotta e Camilla Mangiapelo che hanno scritto: “Auguri” e la neo mamma Natalia Paragoni: “Che bello”.