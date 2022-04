Vladimir Luxuria, la foto della sorella fa il boom di like. Riflettori accesi su Vladimir Luxuria, attivista e paladina dei diritti Lgbt. Diventata celebre come ersonaggio televisivo e opinionista, l’ex deputata è diventata la prima persona transgender a essere eletta al parlamento di uno Stato europeo. Eppure Vladimir Luxuria non mette quasi mai in bella mostra la propria vita privata, se non quando ritiene importante farlo. La foto della sorella pubblicata di recente è un vero successo.

All’Isola dei Famosi 2022 la sua presenza non fa che rendere il programma ancora più gettonato e Vladimir Luxuria non perde di certo l’occasione di mostrarsi ironica e pungente al punto giusto. Proprio questi gli ingredienti che condiscono i suoi interventi come opinionista della trasmissione e che danno ai fan sempre un motivo in più per continuare ad apprezzarla. Ma anche la sorella embra essere bellissima e bravissima quanto lei.





Nonostanta le notorietà raggiunta, Vladimir Luxuria preferisce sempre la diiscrezione, pur non rinunciando alla trasparenza e quando in ballo è la propria vita privata tende sempre a mostrare solo quello che più conta. Un esempio è la recente foto resa pubblica dove una persona significativa viene presentata ai fan per la prima volta: la sorella Laura.

Si tratta proprio della sorella Laura che pare abbia riscosso nel giro di poche ore un bel successo. Il pubblico non poteva che apprezzare e applaudire la bellezza della sorella di Vladimir Luxuria e notare una certa somiglianza con l’opinionista.

“Che bello! Stasera tra il pubblico in studio all’Isola dei Famosi ci sarà anche la mia bellissima e bravissima sorella Laura”, ha scritto Vladimir Luxuria accanto alla foto che ritre la sorella. E una cascata di cuori non poteva che caratterizzare lo spazio social riservato ai commenti.

