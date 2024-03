Importante annuncio di Cecilia Rodriguez ed Ignazio Moser per quanto riguarda il loro matrimonio. Dopo essere stati ospiti a Verissimo, i due hanno anche rilasciato un’intervista al settimanale Chi fornendo tutti i dettagli. In varie occasioni ci sono stati cambiamenti e la data del sì non era mai stata confermata. Adesso hanno voluto rivelare proprio tutto ai loro fan.

Sia Cecilia Rodriguez che Ignazio Moser hanno ribadito il profondo sentimento che hanno l’uno per l’altra, quindi il matrimonio è una naturale conseguenza del loro rapporto. La giovane si è anche soffermata sulla sua famiglia, parlando di Belen e del fratello Jeremias, che saranno certamente fondamentali affinché tutta la cerimonia possa andare a buon fine.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, la decisione definitiva sul matrimonio

In passato si era parlato della possibilità che Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser fossero sul punto di lasciarsi, ma hanno superato tutti i momenti meno positivi e ne sono usciti rafforzati. E ora sono proiettati verso il matrimonio, che si avvicina a grandi passi. L’influencer ha anche affermato nell’intervista: “Ignazio è l’uomo dei miei sogni, Belen sarà la mia damigella d’onore“. E al suo fianco ci sarà anche Jeremias.

I quasi sposi hanno dichiarato a Chi: “Ci sposiamo il 30 giugno e siamo pazzi d’amore”. A Verissimo avevano precedentemente svelato: “Saranno 3 giorni di festeggiamenti: faremo il giorno prima con le nostre famiglie soltanto per poter condividere il momento unico solo con loro. Il giorno dopo ci sposeremo con tutti i nostri amici, con circa 200 invitati più o meno”. Quindi, si preannunciano delle nozze indimenticabili.

Quindi, tra poco più di tre mesi Cecilia e Ignazio convoleranno a nozze coi fan pronti a festeggiarli a dovere. Quel giorno tutti vorranno subito vedere le prime foto di lei con l’abito da sposa.