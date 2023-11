Bebè in arrivo per la coppia. Lei 52, lui 27, la coppia vip si appresta a vivere una grande gioia, la più bella, ovvero la nascita di un bebè, anzi due. L’annuncio sopraggiunge ai fan e rende felici tutti: in arrivo due femminucce: “Mamma e papà vi aspettano e non vedono l’ora di amarvi ogni oltre cosa”, recita la dedica del futuro papà che ha parlato del desiderio, presto concreto, di paternità, proprio davanti alle telecamere di Silvia Toffanin durante l’ultima puntata di Verissimo.

Veronica Peparini e Andreas Muller presto genitori. Un annuncio che arriva inaspettato e che rende felici i fan della coppia di professionisti del ballo: Andreas, a corredo di uno scatto in bianco e nero, che lo ritrae intento a baciare il pancino della compagna, scrive una dolce dedica per annunciare la gioiosa notizia della gravidanza.

Veronica Peparini e Andreas Muller presto genitori: l’annuncio sul sesso dei bebè e le prime foto del pancione

“Sognavamo un futuro ancora più grande insieme ma mai ci saremmo aspettati che in arrivo ci fossero due principesse a riempire ancora di più le nostre vite. Mamma e papà vi aspettano e non vedono l’ora di amarvi ogni oltre cosa”, scrive Muller sul profilo social aggiungendo due fiocchetti. E come si accennava all’inizio dell’articolo, sul desiderio di paternità Muller aveva detto davanti alle telecamere di Verissimo qualcosa di specifico.

“Volevo diventare padre, ma soprattutto padre di figli da avere con Veronica. Voglio diventare un padre che cresce insieme a loro. Ancora non sono nati, ma mi hanno già cambiato: ho già tolto tempo alle cose inutili per spostarlo sulle cose più belle”, sono state le parole commosse e piene d’amore del 27enne. E adesso quel sogno si avvicina a concretizzarsi. Veronica infatti è al quinto mese di gravidanza.

La coppia vive un amore complice e consolidato da circa 5 anni. Infatti il primo incontro tra Veronica e Andreas è accaduto proprio nel dietro le quinte di Amici, quando al tempo Muller era ancora un allievo ballerino mentre lei una coreografa professionista. I due da allora hanno proseguito al meglio la relazione, continuando a progettare una vita insieme. E ci sono riusciti. Auguri!