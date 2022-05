Veronica Ferraro ha un nuovo fidanzato. Sì, finalmente l’amica di Chiara Ferragni è uscita allo scoperto e la stessa moglie di Fedez ha pubblicato la foto che ha ritratto la ragazza in compagnia del nuovo partner. Quest’ultimo non è affatto uno sconosciuto, infatti in passato ha avuto una storia d’amore con una bravissima e bellissima cantante italiana. Veronica invece è stata legata in passato con il personal trainer Giorgio Merlino, ma poi questa love story è finita dopo ben 9 anni di fidanzamento.

Ora Veronica Ferrato ha trovato un nuovo fidanzato e spera che sia davvero quello giusto col quale condividere la sua vita. Entusiasta come detto Chiara Ferragni, che ha fatto i migliori auguri e ha scritto in inglese: “Sono così felice di vederti innamorata”. Infatti, proprio lei ha voluto scattare questa meravigliosa istantanea che ha di fatto ufficializzato la relazione sentimentale. Si parla infatti di vero e proprio amore, quindi finalmente sembra aver trovato la stabilità personale.





Veronica Ferraro ha un nuovo fidanzato

Il nuovo fidanzato di Veronica Ferraro sveleremo a breve chi è. Intanto, sappiamo che lei dopo aver fondato The Fashion Fruit nel 2010, sotto il consiglio di Chiara Ferragni, Veronica Ferraro ha intrapreso la carriera di fashion blogger con ottimi risultati e infatti il suo è uno dei blog di moda – che si occupa anche di alimentazione e fitness – è uno più letti a livello globale. Secondo quanto riporta il sito Very Inutil People. i due si sarebbero conosciuti grazie ai Ferragnez e sarebbero volati insieme a Dubai.

Chi è quindi il nuovo fidanzato di Veronica Ferraro? Stiamo parlando dell’ex fidanzato della cantante Annalisa, Davide Simonetta. Come riferito dal sito Rumors, lui e l’amica di Chiara Ferragni erano insieme al concerto dell’artista Tananai e poi l’imprenditrice digitale li ha immortalati mentre si scambiavano un bel bacio. Lui è un musicista, compositore, produttore e arrangiatore ed è stato legato all’ex cantante di Amici per circa due anni. Poi si sono lasciati e ora il suo cuore batte per Veronica.

Chiara Ferragni recentemente ha festeggiato il suo compleanno. Lei scelto di festeggiare il compleanno con Fedez, i figli Leone e Vittoria Lucia, la sorella Valentina Ferragni e i suoi amici più stretti, da Veronica Ferraro a Chiara Biasi presso quella che era la villa privata dall’ammiraglio inglese Cecil Domville. In pieno stile neogotico con vista sul golfo di Palermo, la villa è circondata da un parco e costellata di terrazze.

