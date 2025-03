Come noto, si è spenta a 76 anni, martedì 18 marzo, Nadia Cassini, attrice iconica del cinema italiano degli anni ’70 e ’80. Dopo una lunga e sofferta battaglia contro la malattia, la notizia della sua morte ha subito attraversato il mondo dello spettacolo, generando una valanga di messaggi di affetto e cordoglio, in particolare rivolti alla figlia Kassandra Voyagis e al marito Giuseppe Surfaro, compagno di vita per oltre due decenni.

I funerali dell’attrice si sono tenuti la mattina del 21 marzo a Melito Porto Salvo, un piccolo comune in provincia di Reggio Calabria. Una scelta non casuale, come ha spiegato il marito Giuseppe durante un’intervista a La Volta Buona su Rai1: “Abbiamo voluto salutarla qui, in un luogo semplice, legato alla mia famiglia, dove la natura è ancora protagonista e i rapporti umani sono autentici. Nadia amava questi ambienti”. Una cerimonia intima, in un contesto raccolto, lontano dai riflettori che l’hanno accompagnata per gran parte della sua vita.

Nadia Cassini e il ricordo del marito Giuseppe Surfaro

Giuseppe Surfaro ha ricordato con emozione la compagna della sua vita: “Con Nadia non ci si annoiava mai. Era una donna fuori dal comune, sorprendente, vivace. La nostra storia è durata 23 anni, ma lei aveva sempre la capacità di stupirmi, ogni giorno”. A commuovere ulteriormente l’atmosfera, la momentanea assenza della figlia Kassandra, colta da un lieve malore subito dopo la cerimonia. Un dolore troppo grande da reggere tutto insieme, anche per chi, come lei, ha vissuto accanto a una figura tanto forte quanto fragile.

Durante l’intervista, Caterina Balivo ha toccato una delle questioni che più hanno fatto discutere negli anni: il presunto addio di Nadia Cassini alle scene a causa di un intervento estetico andato male. Su questo punto, il marito ha voluto chiarire con sincerità: “L’unico vero rammarico di Nadia era quello di essere stata etichettata troppo presto, vista soltanto come la “bambola sexy” del cinema. In realtà aveva un talento poliedrico, recitativo e artistico, che in Italia è stato spesso ignorato. In Francia, per esempio, aveva girato uno sceneggiato dove emergeva tutta la sua sensibilità, ma da noi non è mai arrivato. Lei sapeva di non essere profeta in patria”.

“Non finiva mai di sorprendere”. L’ultimo saluto a #NadiaCassini, al microfono di Fabrizio D’Alessio le parole del marito Giuseppe ❤️ #LVB pic.twitter.com/BUCLD1sd98 — La Volta Buona (@voltabuonarai) March 21, 2025

Tuttavia, ha anche sottolineato che il mondo dello spettacolo non le mancava più da tempo. “Aveva trovato la sua pace in altre passioni: amava dipingere, cucinare, stare con gli amici. Vivevamo bene, in equilibrio con quello che eravamo diventati insieme. Il palcoscenico non le serviva più”. Nadia Cassini è stata molto più di un volto sensuale del cinema di genere. Dietro le curve da copertina e l’ironia travolgente c’era una donna colta, sensibile, imprevedibile, capace di reinventarsi e di affrontare, spesso da sola, le sfide della vita.

