L’influencer Carla Bellucci, conosciuta per il suo approccio schietto e le sue provocazioni, è nuovamente al centro dell’attenzione mediatica dopo aver annunciato le particolari condizioni per partecipare al suo pranzo di Natale. Le sue dichiarazioni, pubblicate in un’intervista al Daily Mail, hanno suscitato accese discussioni sui social e nella stampa internazionale, dividendo l’opinione pubblica sul modo in cui le tradizioni natalizie vengono reinterpretate in chiave moderna (e commerciale).

La 42enne, mamma di quattro figli e residente nell’Hertfordshire, non è estranea alle polemiche. Quest’anno ha annunciato che gli invitati al suo pranzo natalizio – amici e parenti – dovranno pagare una quota di 200 sterline a testa per partecipare. Bellucci ha spiegato che l’aumento rispetto alle 150 sterline richieste l’anno scorso è giustificato dall’aumento del costo della vita. “Pagano solo gli adulti. Si va da ora di pranzo fino alle 20:30, alcolici esclusi tranne un bicchiere di champagne. Il resto dell’alcol possono portarlo da soli”, ha chiarito l’influencer.

L’influencer Carla Bellucci: “Invito i miei parenti a casa per Natale, ma dovranno pagare 240 euro”

Le regole non finiscono qui: allo scoccare delle 20:30, gli ospiti saranno invitati a lasciare la casa. “Saranno cacciati fuori”, ha detto senza mezzi termini, spiegando che vuole dedicare la serata esclusivamente ai suoi figli. Per chi non fosse d’accordo, l’alternativa è semplice: “Possono trovare ospitalità altrove”.

Bellucci non nasconde il menù che offre ai suoi ospiti paganti. Gli invitati potranno gustare zuppa di zucca come antipasto, filetto alla Wellington o un arrosto di tacchino con tutti i contorni e, come dessert, un tiramisù classico. Nonostante l’apparente opulenza del pasto, la cifra richiesta ha fatto storcere il naso a molti, alimentando il dibattito su quanto sia appropriato monetizzare un evento tradizionalmente legato alla condivisione e alla gratuità.

Carla Bellucci è nota per il suo approccio spregiudicato alla vita e per le dichiarazioni che spesso suscitano polemiche. In passato, è finita al centro dell’attenzione mediatica per aver “finto una depressione” per ottenere un intervento di rinoplastica gratuito tramite il sistema sanitario nazionale, come riportato dal Fatto Quotidiano. Questo episodio aveva già sollevato dubbi sulla sua moralità, dipingendola come una figura divisiva nel panorama pubblico.

Le affermazioni di Bellucci sul Natale a pagamento hanno acceso un acceso dibattito sui social. Da un lato, c’è chi la accusa di cinismo e di voler sfruttare un’occasione tradizionalmente dedicata alla famiglia e alla generosità. Dall’altro, alcuni sostengono che il suo approccio pragmatico rifletta la realtà dei costi elevati di organizzare un evento per molte persone e il diritto di una padrona di casa di stabilire regole chiare.

In ogni caso, il Natale di Carla Bellucci si conferma tutt’altro che convenzionale, riaffermando il suo ruolo di provocatrice nello scenario mediatico. Resta da vedere se le sue scelte continueranno a suscitare scalpore o se diventeranno un nuovo trend tra chi cerca di “rivoluzionare” le festività.