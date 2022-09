Vanessa Incontra, in uno scatto tutta la sua amarezza per la vittoria di Giorgia Meloni alle elezioni politiche. La showgirl non lo dice apertamente (non cita nel suo post la leader di Fratelli d’Italia) ma non sembra esserci altra interpretazione. Del resto le sue posizioni su Giorgia Meloni erano ben note. Recentemente aveva detto chiaro e tondo di non avere troppa simpatia per Meloni nel corso di un’intervista al Corriere della Sera condannando il suo intervento durante la manifestazione di Vox (estrema destra spagnola).



“Conosco bene Vox, portavoce di un estremismo di destra per me inconcepibile – aveva detto -. Da una donna io mi aspetto libertà, apertura mentale, invece sento discorsi che me la fanno sembrare un politico del 1920. L’ aborto, l’inseminazione artificiale, l’adozione, le famiglie che non devono essere per forza uomo-donna, dovremmo essere già avanti, invece percepisco che con un politico come lei retrocediamo. E mi spaventa. Vorrei ascoltare parole di libertà, non solo libertà di parola”.

Leggi anche: “Avete visto bene?”. Giorgia Meloni, la frecciata di Sabrina Ferilli arriva a festa ancora in corso





Vanessa Incontra, in un post l’ amarezza per la vittoria di Giorgia Meloni



Parole abbastanza nette come quelle di molti altri volti dello spettacolo. abrina Ferilli sul suo profilo Instagram da quasi un milione di followers, ha condiviso una delle immagini che in queste ore girano maggiormente per ironizzare sui risultati dello spoglio. La foto di uno schermo intero di un treno Italo con su scritto Il treno viaggia in orario”, che richiama il mito dell’efficienza delle infrastrutture italiane durante il regime fascista.



Più duro era stato Renato Zero. Al rientro dal suo concerto all’Hotel Parco dei Principi, lo stesso dove la leader di FdI aveva radunato i suoi sostenitori, aveva inveito contro il disordine organizzativo che aveva trovato: “Votate la m**** che siete”. Accuse pesanti dopo che già venerdì aveva dichiarato: “Stavamo tanto bene con Draghi, adesso andiamo a votare come se facessimo la schedina del totocalcio”.



Nel dettaglio Vanessa Incontrada ha postato sulla sua pagina Instagram ufficiale uno scatto in bianco e nero. Lo sguardo stanco e un po’ corrucciato. L’aria di chi non ha alcuna voglia di fare festa e anzi pensa già con ansia alla prossima settimana, a un futuro faticoso e incerto. Uno scatto quindi inequivocabile al quale fa seguito un semplice post. “faccia da lunedì”. Nei commenti la sua intenzione non è sfuggita con un follower che sentenzia: “Benvenuti in un lunedì del 1930”.

“La prima cosa che deve fare mia figlia”. Giorgia Meloni, ora è la mamma Anna a parlare