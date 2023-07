Valeria Marini, lo scoop dell’estate 2023 è servito. Di recente la showgirl di origine sarda ha parlato di amore. Dopo l’ennesima delusione, visto che con Eddy Siniscalchi è finita, ha però chiarito di non provare alcun tipo di rimpianto per come sono andate sempre le cose dal punto di vista sentimentale. “Dopo Vittorio (Cecchi Gori, ndr) per cui ho fatto la crocerossina, troppo presa dal lavoro. Ho sbagliato tante scelte, commesso errori di valutazione…Però non smetto di sognare…Rimpianti non ne ho…Preferisco valutare bene gli errori per prendere le mie rivincite…”.

Non solo. Sempre al Corriere della Sera ha anche svelato un retroscena della sua vita amorosa finora taciuto: ha ammesso di aver baciato Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti. “L’ho conosciuto in un locale di Porto Rotondo, io ragazza immagine, lui dj, eravamo giovanissimi. Meraviglioso, solare, giocoso. Mi ha insegnato a guardare le stelle in cielo nella notte di San Lorenzo. Durò un anno”. “Non ho mai detto che bacia molto bene, però è vero“, ha aggiunto.

Valeria Marini con il politico: il bacio in vacanza

Ma è single ora che la sua storia d’amore con Eddy Siniscalchi? Non si direbbe dalla nuova foto che pubblica il settimanale Diva e Donna. Lo scoop dell’estate, come anticipavamo in apertura: Valeria Marini torna sotto i riflettori grazie a una paparazzata che ha fatto già il giro di siti e giornali.

La star del Bagaglino beccata a Ponza, in spiaggia, mentre bacia il deputato di Fratelli di Italia, il partito guidato da Giorgia Meloni, Gerolamo Cangiano. I più attenti, in realtà, avevano già dei sospetti viste le numerose Storie Instagram insieme al politico. Ora la foto del bacio che sembra confermare quei dubbi.

“Lui non oppone resistenza alle arti seduttive della storica vedette del Bagaglio…Lei lo accerchia, sorniona, sin dall’imbarcazione su cui raggiungono l’approdo pontino”, si legge sul settimanale. Per ora, però, nessuna dichiarazione da parte dei diretti interessati dopo lo scatto rubato del bacio.