Ursula Bennardo è una furia in queste ore. L’ex ‘Uomini e Donne’ e dolce metà di Sossio Aruta non ha perdonato assolutamente alcune frasi che le sono state rivolte in questi giorni. Non è la prima volta che finisce nel baratro delle polemiche, però in questa occasione ha voluto mettere da parte il silenzio ed è intervenuta pubblicamente per mettere le cose in chiaro una volta per tutte. E non accetta inoltre che siano tirati in ballo anche i suoi figli in questi discorsi decisamente poco carini.

Recentemente ha criticato la situazione legata a Valentina e Tommaso di ‘Temptation Island’: “Se fosse capitato a mio figlio non lo avrei mai accettato. Penso che lei avrebbe fatto una brutta fine! Anche se maggiorenne, per me è molestia. Mi sentirei una malata di mente se anche solo sfiorassi un ragazzino”. E alla luce di quanto ha rivelato su Instagram è stata oggetto di contestazioni molto pesanti. E ora è arrivato il momento delle risposte da parte dell’ex dama del programma di Maria De Filippi.

Ursula Bennardo ha quindi preso la parola sul noto social network e ha voluto dire la sua, rivolgendosi ai suoi tantissimi ammiratori. Innanzitutto ha posto l’accento infatti sull’essere mamma e ha difeso a spada tratta il suo operato da genitore: “Sicuramente è stata dura, ma solo chi ha tanti figli può capirmi. Io e i miei figli siamo cresciuti insieme. L’unica cosa è che non sono una normale 39enne ma essendo mamma di tre da vent’anni sono già distrutta. Ai miei figli ho sempre insegnato il rispetto”.





Ma non è finita qui perché Ursula Bennardo ha aggiunto: “A me interessava solo la loro felicità e tranquillità, non una vincita personale. Quando parlano iene malefiche di cosa faccio nella vita mi verrebbe voglia di calpestarle. Io ho sempre lavorato, tanta forza, organizzazione e amore”. Quindi, ha rispedito al mittente tutti gli insulti e le critiche nei suoi confronti. Lei è assolutamente orgogliosa del modo in cui abbia cresciuto i figli e di ciò che abbia fatto nella sua quotidianità dal punto di vista lavorativo.

Sossio Aruta ha parlato qualche giorno fa della sua avventura a ‘Temptation’ con Ursula Bennardo: “on sono stato tentato, ero arrabbiato con Ursula per la lite che ci fu prima delle registrazioni e volevo fargliela pagare! Mi sono imposto di essere single e l’ho fatto!”. Per la coppia fu un percorso difficile tanto che si separarono per poi ritrovarsi un anno dopo.